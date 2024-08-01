‘Sandık halkın önüne gelecek’

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, hükümeti “gailesiz” olmakla suçlayarak, halkın seçim gününü beklediğini ve sandığın halkın önüne geleceğini kaydetti.

Hükümetin “istikrar” söylemini “Kıbrıs Türk halkının aklıyla dalga geçme” olarak değerlendirerek eleştiren Erhürman, insanların mevcut durumdan memnun olduğu zaman istikrar istediğini kaydetti ve “Bizim insanlarımız, ekonomik, sağlık, eğitim açısından var olan durumu devam ettirmek mi istiyorlar?” diye sordu.

Dünyada endişe verici şeylerin yaşandığını söyleyen Erhürman, İsrail’in uzunca süreden beridir devlet gibi davranmadığına dikkat çekti. “Verdiği tepkiler, devlet tepkisi gibi değil.” diyen Erhürman, son yaşananlarla ilgili görüşlerini paylaştı ve Amerikan kongresinde Netanyahu’nun ayakta alkışlanmış olmasını “Dünya düzenin ne kadar alt üst olduğunu gösteren bir durum” olarak niteledi. Filistin’de onlarca çocuk öldürülürken, Ukrayna’daki tepkinin yüz milyonda birinin gösterilmemesini eleştiren Erhürman, tepki verilmediği gibi destek açıklamaları yapılmasını da anımsattı.

“Biz kendi çözüm tablomuzu net olarak ortaya koyuyoruz. Hem içeride hem dışarıda ne yapılması gerektiğini söylüyoruz. Akıl yolu barış yoluysa, barışın nasıl inşa edilebileceğine bakarsın.” diyen Erhürman, tüm taraflarla da diyalog içerisinde olduklarını vurguladı. Erhürman, “Ben, bu kadar akıl dışılığın, bu kadar kötülüğün sürdürülebilir olduğunu düşünmüyorum. İnsanlık tarihi, akıl dışılığın uzun sürdüğünü bize hiçbir zaman göstermedi.” dedi.

Kıbrıs konusunda söylenenlerle ilgili de konuşan Erhürman, “Müzakereye açık olmak demek, masaya gelmek demektir. BMGK kararları ne diyorsa, o masaya gelecek.” dedi ve eylül ayında makul, mantıklı, akıl yolunda bir yol haritasının ortaya çıkmasının uzak görülmediğini ifade etti.

“Bu zihniyet bizi çürüttü"

“Beş sene hangi hükümete nasip oldu?” diye soran Erhürman, 2019’un ortasından itibaren Kıb-Tek’e hiçbir yatırım yapılmadığını vurgulayarak bakım onarım çalışmalarının dahi yapılmadığını söyledi. Tufan Erhürman, “Bu zihniyet bizi çürüttü, yok olma noktasına getirdi. Basiretsizlik, beceriksizlik var ama temel kelime gailesizliktir. Bu zihniyetten, bu toplumun kurtulması lazım. Bu zihniyetten kurtulmadıkça var oluş endişeleri devam edecek.” dedi.