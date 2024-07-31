Gözler mahkemede

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği (KTİMB) Başkanı Cafer Gürcafer ve KTİMB çalışanı H.A ile N.T tutuklandı.

Zanlılar bugün Lefkoşa Kaza Mahkemesi‘ne çıkarılacak.

Mali polis, dün öğle saatlerinde Gürcafer’i ifade almak üzere şubeye çağırdı. Bu arada bir ekip birlikte arama yaptı. Uzun süre sorgulanan Gürcafer, akşam saatlerine doğru tutuklandı.

Gürcafer’in yanı sıra KTİMB çalışanı H.A ile N.T de tutuklandı.

Zanlıların yurt dışından getirilen işçilerle ilgili usulsüz işlemler yaptıkları, sahte belgeler düzenledikleri iddia ediliyor.

