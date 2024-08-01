Hazırlıklar tamam

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in Rum kesiminin yurt dışındaki diplomatik misyon şefleriyle dün Başkanlık Sarayında bir görüşme yaptığı haber verildi.

Hristodulidis’in görüşmede, muhataplarını Kıbrıs sorunundaki gelişmeler ve Rum kesiminin çeşitli konularla ilgili politikalarını ilgilendiren başka meseleler hakkında bilgilendirdiğini yazan Alithia gazetesi, Hristodulidis’in görüşmenin başında diplomatik misyon şeflerine hitaben yaptığı konuşmada “müzakerelerin Rum kesiminin inisiyatifiyle yeniden başlaması için bir çabanın sürdüğünü” söylediğini iletti.

Hristodulidis muhtemelen kısa süre içerisinde, ağustos ayı içinde-eylül başında, Kıbrıs sorunuyla ilgili bazı gelişmeler yaşanacağını ve tamamen hazırlıklı olduklarını da ifade etti.

Açıklamasında Rum kesiminin 2026 yılındaki AB Konseyi başkanlığı konusuna da değinen Hristodulidis, hazırlıklara başladıklarını, öte yandan MED9 başkanlığını da üstleneceklerini ve bu esnada Güney Kıbrıs’ta bakanlık toplantıları yanı sıra devlet başkanları toplantıları yapılacağını da ifade etti.

Hristodulidis Gazze’ye yönelik insani koridor inisiyatifinin de sürdüğünü ve bunun çok önemli bir konu olduğunu sözlerine ekledi.