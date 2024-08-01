Gerilim tırmandı

Hamas lideri İsmail Haniye dün sabah 02.00 raddelerinde Tahran'da kaldığı konutuna düzenlenen saldırı sonucunda hayatını kaybederken, Ortadoğu’daki gerilim iyice tırmandı. Hamas'ın üst düzey yetkilisi Musa Ebu Marzuk, yaptığı açıklamada, "Lider İsmail Haniye'nin öldürülmesi korkakça bir eylemdir ve cevapsız kalmayacaktır" derken, İran’dan ‘intikam’ mesajı geldi. Gazze’ye yönelik saldırılarını sürdüren İsrail ise olağanüstü önlemler alındığını duyurdu.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin İran'da suikasta uğramasına ilişkin, 'Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye’ye yönelik Tahran’da gerçekleştirilen kalleş suikastı şiddetle kınıyor ve lanetliyorum.' açıklamasında bulundu. Öte yandan Erdoğan, Haniye'nin eşi ve çocukları ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirirken başsağlığı mesajını iletti.

Merzuk: Haince siyonist bir baskın

Hamas, lideri İsmail Haniye'nin İran'ın başkenti Tahran'da düzenlenen saldırıda öldüğünü açıkladı. Hamas'tan yapılan açıklamada, Haniye'nin, İsrail'in Tahran'daki konutuna düzenlenen saldırı sonucu hayatını kaybettiği belirtildi. Açıklamada, "Haniye'nin Tahran'daki evine haince siyonist bir baskın düzenlendiği" belirtildi. Hamas'ın üst düzey yetkililerinden Musa Ebu Merzuk, suikast sonrası İsrail'e yanıt vereceklerini söyledi. Hamas'ın El Aksa Televizyonu'na konuşan Ebu Merzuk, "Bu korkakça hareket, yanıtsız kalmayacak" dedi.

Erdoğan: Kınıyor ve lanetliyorum

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'ye yönelik Tahran'da gerçekleştirilen kalleş suikastı şiddetle kınıyor ve lanetliyorum." ifadesini kullandı. "Bu suikast; Filistin Davasını, Gazze'nin şanlı direnişini ve Filistinli kardeşlerimizin haklı mücadelesini akamete uğratmaya, Filistinlilerin moralini bozmaya, onları sindirmeye yönelik bir alçaklıktır." ifadelerini paylaşan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Daha önce Şeyh Ahmed Yasin'e, Abdülaziz El Rantisi'ye ve daha pek çok Gazzeli siyasi isme yapılan menfur saldırıların amacı ne ise İsmail Heniyye kardeşime yönelik düzenlenen suikastın amacı da odur; ancak siyonist barbarlık bugüne kadar olduğu gibi emellerine yine ulaşamayacaktır. Türkiye olarak bütün yolları denemeye, bütün kapıları zorlamaya ve Filistinli kardeşlerimizi tüm imkanlarımızla, tüm gücümüzle desteklemeye devam edeceğiz.”