“Hepsini kucaklayacağız”

Başbakan Ünal Üstel, hükümet olarak yerel seçimlerde yaptıkları ittifakta, 8 beldede yerel seçimleri kazandıklarını belirterek, kıran kırana geçen seçimlerde resmi olmayan sonuçlara göre kazanan tüm belediye başkanlarına başarılar diledi.

Başbakan Ünal Üstel, hükümet olarak kazanan bütün belediye başkanlarını kucaklayacaklarını ve halka daha iyi hizmet edebilmeleri için gerekli katkıyı sağlayacaklarını söyledi.

Güzel bir seçim geçtiğini belirten Başbakan Ünal Üstel, performans gösteren tüm adaylara teşekkür etti.

Başbakan Üstel şöyle devam etti:

“Biz yolumuza devam edeceğiz, hükümet olarak iktidarımıza devam edeceğiz, bütün belediye başkanlarını kucaklayacağız. Seçim kaybeden belediye başkanlarına da bugüne kadar verdikleri hizmetlerden ötürü teşekkür ederim.”



Güncelleme Tarihi: 26 Aralık 2022, 10:40