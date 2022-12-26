Hayat felce uğradı

ABD’de etkili olan kar fırtınası nedeniyle 1.25 milyon vatandaş elektriksiz kalırken ülke genelinde 23 kişi hayatını kaybetti. Sıcaklıkların sadece bir saat içinde keskin bir şekilde düştüğü ülkede ulaşım felç hale geldi, binlerce uçuş iptal edildi. ABD Ulusal Hava Durumu Servisi, New York eyaletindeki Buffalo kentinde görüş mesafesinin ‘sıfıra’ indiğini bildirdi. ABD’de 10 bine yakın uçuş iptal edilirken; Kanada sınırında bulunan Montana eyaletinde hava sıcaklığı eksi 45 dereceyi gördü.

Amerika Birleşik Devletleri "Nesilde bir kez görülebilecek" kış fırtınasıyla mücadele ediyor. Ulusal Hava Durumu İdaresi'nden (NOAA) yapılan açıklamada, kuzey kutbundan gelerek ABD ve Kanada'nın bazı bölgelerinde etkisini gösteren dondurucu rüzgarların ABD'nin doğusuna doğru etkisini artırdığı ve hafta sonu boyunca devam edeceği bilgisi paylaşıldı. Hava durumu tahmincileri, ABD genelinde etkili olacak kutup soğuklarının 100 milyondan fazla insanı etkisi altına alacağı ve on yıllar sonra en soğuk Noel'in yaşanacağını belirtti. Michigan eyaletine bağlı Flint kentinde de kar fırtınası etkili oldu. Noel için yılın en yoğun seyahat dönemlerinden biri öncesinde 10 bine yakın uçuş iptal edildi. Gelen son bilgilere göreyse fırtına nedeniyle 23 kişi hayatını kaybetti.

"Nesilde bir kez görülecek"

NOAA’dan yapılan açıklamada, ‘nesilde bir kez görülecek’ kadar nadir karşılaşılan büyük bir kar fırtınası ve soğuk hava dalgasının neredeyse ABD'nin tüm eyaletlerini etkisi altına alacağı konusunda uyarıda bulunulmuştu.

Bomba siklonu nedir?

Şiddetinin giderek artacağı tahmin edilirken, fırtınanın 'Bomba Siklonu’na' dönüşebileceği belirtiliyor. Bir bomba kasırgası, çok hızlı yoğunlaşan bir fırtınadır. Bomba siklonları, Dünya yüzeyine yakın hava atmosferde hızla yükseldiğinde oluşur ve barometrik basınçta ani bir düşüşü tetikler.

