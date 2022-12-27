Yeni dönemde kimler görevde?

Kuzey Kıbrıs’ta geçtiğimiz Pazar günü yapılan Yerel Kuruluş Organları Genel Seçiminde seçilen belediye başkanlarının ardından belediye meclis üyesi isimleri de belirlendi. Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) web sitesinde seçimlerle ilgili tüm detaylar yayınlandı. Açıklamada 18 belediyede görev yapacak meclis üyelerinin isimleri ve aldıkları oy oranları da belirtildi. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Narin Ferdi Şefik’in açıklamasına göre, seçim sonuçlarına itirazların dün saat 17.00’de tamamlandı. Açıklamaya göre bugün saat 17.00’ye kadar da itirazlarla ilgili başvuruların neticelendirilmesi bekleniyor.

YSK’nın açıkladığı verilere göre 18 belediyede meclis üyeliğine seçilen isimler şu şekilde:

Lefkoşa Türk Belediyesi

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Belediye Meclis Üyeleri belirlendi. Lefkoşa'da TDP 10, CTP 8, UBP 7, DP 1 belediye meclis üyesi çıkardı.

Yüksek Seçim Kurulu’ndan yayımlanan sonuçlara göre, TDP yüzde 36.03, CTP yüzde 27.62, UBP yüzde 24.81, DP yüzde 4.01, Bağımsızlık Yolu yüzde 3.19, HP yüzde 2.27, YDP yüzde 2.08 oy oranı elde etti.

Bu sonuçlara göre, kazanan isimler aldıkları oy sırasına göre şu şekilde:

Mehmet Manavoğlu (TDP), Ezgi Bertiz (TDP), Mehmet Miralay (TDP), Özlem Ünsal (TDP), Ferdiye Sav (TDP), Buğra Gazioğlu (TDP), Tahir Hoca (TDP), Ceran Tunalı (TDP), Çelen Çağansoy (TDP), Bora Liman (TDP), Harika T. Kıral (CTP), Berkay Ramiz (CTP), Buket Asilsoy (CTP), Tolga Ahmet Raşit (CTP), Öykü Akcan (CTP), Hüseyin Önder Ecesoy (UBP), Ayşe Özdemirağ (CTP), Hazar Vahip (CTP), Zeki Topcu (CTP), Mehmet Kermeoğlu (UBP), Bengü Topaloğlu (UBP), Levent Çıraklı (UBP), Eliz Mağracı (UBP), İbrahim Mısırlıoğlu (UBP), Görkem Önem (UBP), Salih Çeliker (DP).

Gazimağusa Belediyesi

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından açıklanan sonuçlara göre, Gazimağusa Belediyesinde CTP 9, UBP 7, YDP ve DP 1'er meclis üyesi çıkardı.

Oy oranları ise söyle:

CTP yüzde 44.37, UBP yüzde 34.76, YDP yüzde 7.74, DP yüzde 6.67, TDP yüzde 3.60, HP yüzde 2.87.

Kazanan isimler aldıkları oy sırasına göre şöyle:

CTP: Mine Karaca, Özkan Oza, Arzu Abiç, Hüseyin Aranır, Ramadan Küçüksu, Müge Evram, Ufuk Umay, Erhun Şahali, Hüseyin Manik,

UBP: İbrahim Köroğlu, Turgut Yenağralı, Cem Yababa, Mehmet Ekşici, Tolga Yavuz, Özgür Dedeoğlu, Yenal Garabli,

DP: Hakan Borataş

YDP: Şükrü Demirbaş.



Girne Belediyesi

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından açıklanan sonuçlara göre, Girne Belediyesi Meclis Üyelerinin partilere göre dağılımı şöyle belirlendi:

CTP 7, UBP 6, DP 1, TDP 1, YDP 1.

Oy oranları ise, CTP yüzde 38.49, UBP yüzde 31.99, DP yüzde 7.59, TDP yüzde 7.56, YDP yüzde 6.06, BY yüzde 4.51, HP 3.81 oldu.

Kazanan isimler aldıkları oy sırasına göre şöyle:

Burak Güler (CTP), Burak Anıldı (CTP), Haşim Yücel (CTP), Kani Çağla (CTP), Halil Oktunç (CTP), Ali Tektan (UBP), Ayşe Karalıgil (CTP), Ali Piro (CTP), Burcu Karakaya (UBP), Hüseyin Ayrılmazkardeşler (UBP), Hakan Onurlu (UBP), Murat Borucu (UBP), Hatice Aşık (UBP), Ziya Egemen Sencer (TDP), Mete Ünal Girgen (DP), Hüseyin Çakır.

Güzelyurt Belediyesi

Güzelyurt Belediyesi Meclis Üyeleri açıklandı. Güzelyurt'ta UBP 7, CTP 5, DP 1, TDP 1 belediye meclis üyesi çıkardı.

Yüksek Seçim Kurulu’ndan yayımlanan sonuçlara göre, UBP yüzde 45.46, CTP yüzde 32.25, DP yüzde 8.82, TDP yüzde 8.50, YDP yüzde 4.97 oy oranı elde etti.

Kazanan isimler aldıkları oy sırasına göre şu şekilde:

UBP Öztaş Tüm, UBP Mustafa Altun, UBP Buğra Sadık, UBP Emre Sağanak UBP Salih Saldam, UBP Osman Kasaboğlu, UBP Cemal İneci CTP Veleddin Taşkent, CTP Uğur Saygılı, CTP Hasan Altınmakas, CTP Aliye Gilanlıoğulları, CTP Sergülen Rüstemoğlu TDP Cemal Darbaz, DP Kemal Saygılı.



İskele Belediyesi

İskele Belediyesi Meclis Üyeleri açıklandı. İskele'de UBP 6, CTP 4, DP 1, YDP 1 belediye meclis üyesi çıkardı.

Yüksek Seçim Kurulu’ndan yayımlanan sonuçlara göre, UBP yüzde 44.47, CTP yüzde 25.44, DP yüzde 11.92, YDP yüzde 9.98, TDP yüzde 6.32, HP yüzde 1.87 oy oranı elde etti.

Kazanan isimler aldıkları oy sırasına göre şu şekilde:

UBP Ahmet Orun, UBP İldeniz Elbasan, UBP Mürsel Altuntaş, UBP Eray Göksan, UBP Kubilay Aşık, UBP Seymen Yılmaz, CTP Halil Dericioğlu, CTP Çağan Coşkuner, CTP Zekiye Gece, CTP Ahmet Yanmaz, DP Hanife Demir, YDP Sefa Kurukafa.



Lefke Belediyesi

Lefke Belediyesi Meclis Üyeleri açıklandı. Lefke'de UBP ve CTP 5’er belediye meclis üyesi çıkardı.

Yüksek Seçim Kurulu’ndan yayımlanan sonuçlara göre, UBP yüzde 41.16, CTP yüzde 40.73, DP yüzde 8.04, TDP yüzde 5.68, YDP yüzde 4.39 oy oranı elde etti.

Kazanan isimler aldıkları oy sırasına göre şu şekilde:

UBP Güral Ağın, UBP Cemaliye Sergil, UBP Hamit Doğaç, CTP Hüdaverdi Baykara, CTP Müge Öreç, CTP Hasan Ergel, CTP Meftüne Hocalı, CTP Nuran Gazi, UBP Hüseyin As, UBP Mehmet Görsel.



Gönyeli-Alayköy Belediyesi

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından açıklanan sonuçlara göre Gönyeli-Alayköy Belediyesi'nde UBP 8, CTP 6 Meclis Üyesi çıkardı.

Oy oranları söyle:

UBP yüzde 54.26, CTP yüzde 41.49, DP yüzde 2.44, YDP yüzde 1.81.

Kazanan isimler aldıkları oy sırasına göre ise şöyle:

UBP: Sinem Baştaş, Osman Nazlı, Hüseyin Ballı, İsmail Kofalı, Hülya Üçöz, Leman Çavuşoğlu, Caner Gönyeli, Alev Alp

CTP: Fahri Arabacıoğlu, Hülya Akbil, H. Soyer Kolozali, Hatice Benan, Gamze Bürüncük, Sevim Kayıkçı.



Mehmetçik-Büyükkonuk Belediyesi

Mehmetçik-Büyükkonuk Belediyesi Meclis Üyeleri açıklandı. UBP ve CTP 4’er, DP ve YDP 1’er belediye meclis üyesi çıkardı.

Yüksek Seçim Kurulu’ndan yayımlanan sonuçlara göre, UBP yüzde 40.41, CTP yüzde 33.84, DP yüzde 9.46, YDP yüzde 8.23, TDP yüzde 8.05 oy oranı elde etti.

Kazanan isimler aldıkları oy sırasına göre şu şekilde:

CTP Hüseyin Olgun Kahyaoğlu, UBP Belma Zornacı, UBP Cemal Aydıntan, UBP Aslı Ütenoğlu Avşar, UBP Emrah Öztürk, CTP Ali Boztuna, CTP Alparslan Kılıç, CTP Yusuf Kandili, YDP Adem Yel, DP Abdulkadir Yiğit.



Erenköy-Karpaz Belediyesi Meclis

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından açıklanan sonuçlara göre Erenköy-Karpaz Belediyesi'nde UBP 5, CTP 2, DP 1, YDP 1, HP 1 Meclis Üyesi çıkardı.

Oy oranları ise söyle:

UBP yüzde 46.30, CTP yüzde 23.28, DP yüzde 12.04,YDP yüzde 10.50, HP yüzde 7.88.

Kazanan isimler aldıkları oy sırasına göre şöyle:

UBP: Naim Kayeoğlu, Kemal Soybir, Murat Aydenk, Hüseyin Alevkayalı, Canan Mimar

CTP: Evren Dağ, Mustafa Yüzgeç.

YDP: Pınar Körük.

HP: Hasan Hasanbulli.

DP: Ayşe Bulut.

Mesarya Belediyesi

Mesarya Belediyesi Meclis Üyeleri açıklandı. CTP ve UBP 4’er, YDP ve DP 1’er belediye meclis üyesi çıkardı.

Yüksek Seçim Kurulu’ndan yayımlanan sonuçlara göre, CTP yüzde 42.10, UBP yüzde 37.59, YDP yüzde 10.60, DP yüzde 9.71 oy oranı elde etti.

Kazanan isimler aldıkları oy sırasına göre şu şekilde:

CTP Ahmet Taşer, CTP Ömer Pala, CTP Emine Toto, CTP İrfan Can Gür, UBP Serap Şimşek Güzel, UBP Murat Tütüncüoğluları, UBP İbrahim Aktuna, UBP Kemal Özuğurlu, YDP Erhan Sapsızoğlu, DP Hanife Menteş.



Çatalköy-Esentepe Belediyesi

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından açıklanan sonuçlara göre, Çatalköy-Esentepe Belediyesi Meclis üyelikleri için CTP 5, UBP 4, YDP 1 üye çıkardı.

Oy oranları ise söyle:

CTP yüzde 43.53, UBP yüzde 36.23, YDP yüzde 11.82, DP yüzde 8.42.

Kazanan isimler aldıkları oy sırasına göre şöyle:

CTP: Halit Ağırtaş, Başak Tümkan, Mehmet Nasiboğlu, Bayram Özgüm, Serda Kim,

UBP: Seymen Dede, Derviş Albayrak, Zeki Saraç, Engin Ercenap

YDP: Kadir Karal.



Tatlısu Belediyesi

Tatlısu Belediyesi Meclis Üyeleri açıklandı. DP, YDP ve UBP 2’şer belediye meclis üyesi çıkardı.

Yüksek Seçim Kurulu’ndan yayımlanan sonuçlara göre, DP yüzde 40.28, YDP yüzde 32.63, UBP yüzde 27.09 oy oranı elde etti.

Kazanan isimler aldıkları oy sırasına göre şu şekilde:

DP Muzaffer Aydın, DP Hasan Yaman, YDP Hasan Gök, YDP İsrafil Vayvaylı, UBP Özlem Elcil Cintosun, UBP Mehmet Yıldız.



Dikmen Belediyesi

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından açıklanan sonuçlara göre, Dikmen Belediyesi Meclis Üyeliği için CTP 6, UBP 4 Meclis Üyesi çıkardı.

Oy oranları ise söyle:

CTP yüzde 51.67, UBP yüzde 42.11, YDP yüzde 3.61, DP yüzde 2.61.

Kazanan isimler aldıkları oy sırasına göre şöyle:

CTP: Fatma Ekdal, Emine Yamantürk, Salih Kanal, Salih Beşiktaş, Aygen Bardakko, Ogün Dilaver.

UBP: Mehmet Özsezer, Havva Koç, Okan Akmandor, Ömür Manga.



Değirmenlik-Akıncılar Belediyesi

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından açıklanan sonuçlara göre Değirmenlik-Akıncılar Belediyesi Meclis Üyeliği için CTP 7, UBP 5 Meclis Üyesi çıkardı.

Oy oranları ise söyle:

CTP yüzde 50.33, UBP yüzde 38.15, DP yüzde 7.07, YDP yüzde 4.21, Bağımsız yüzde 0.25.

Kazanan isimler aldıkları oy sırasına göre şöyle:

CTP: Tahir Irız, Recep Güler, Ayşe Betmezoğlu Beran, Yeşim Bozat, Ulaş Erzen, Mustafa Cambaz, Hilmi Karaöz.

UBP: Mehmet Tikici, Aysan Öznacar, Aziz Mahsucu, Hasan Güneşel, Ayşe Oy.



Geçitkale-Serdarlı Belediyesi

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından açıklanan sonuçlara göre Geçitkale-Serdarlı Belediyesi Meclis Üyeleri şöyle belirlendi:

UBP 5, CTP 4, DP 1 Meclis Üyesi çıkardı.

Oy oranları ise söyle:

UBP yüzde 49.48, CTP yüzde 36.90, DP yüzde 9.08, TDP yüzde 4.54.

Kazanan isimler aldıkları oy sırasına göre şöyle:

UBP: Ali Barkut, İzzet Küçükoğlu, Tayfun Billüroğlu, Habib Yıldırımlar, Aliye Bilal

CTP: Salih Ruso, Ahmet Kadı, Mustafa Sevinç, Ayfer Esendağ

DP: Mehmet Salih Havalı.

Yeniboğaziçi Belediyesi

Yeniboğaziçi Belediyesi Meclis Üyeleri açıklandı. CTP 4, UBP 3, DP, YDP ve HP 1’er belediye meclis üyesi çıkardı.

Yüksek Seçim Kurulu’ndan yayımlanan sonuçlara göre, CTP yüzde 34.03, UBP yüzde 32.69, DP yüzde 13.52, YDP yüzde 11.09, HP yüzde 8.33, Bağımsız yüzde 0.34 oy oranı elde etti.

Kazanan isimler aldıkları oy sırasına göre şu şekilde:

UBP Muharrem Kuşaf, CTP Esen Beyköylü, CTP Koray Diran, CTP Burhan Özdemirciler, CTP İsmail Gürsoy, UBP Halil Erdoğuş, UBP Göral Yıldızçoban, DP Atalay Talaykurt, HP Raşit Ercen, YDP Server Düzenli.



Beyarmudu Belediyesi

Yerel Kuruluş Organları Genel Seçim sonuçları açıklanmaya devam ediyor.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından açıklanan sonuçlara göre Beyarmudu Belediyesi'nde UBP 3, CTP 2, YDP 1, DP 1, TDP 1 meclis üyesi çıkardı.

Oy oranları şöyle:

UBP yüzde 35.34, CTP yüzde 23.22, YDP yüzde 16.18, DP yüzde 14.15, TDP yüzde 11.11”

Kazanan isimler aldıkları oy sırasına göre ise şöyle:

“UBP: Ahmet Zort, Mustafa Dostbilen, Hasan Yahya.

CTP: İsmet Mehmeteminoğulları, Mehmet Oduncuoğlu.

YDP: Yusuf Keleş.

DP: Sertaç Çiftci.

TDP: Günay Erçika.



Lapta-Alsancak-Çamlıbel Belediyesi

Lapta-Alsancak-Çamlıbel Belediyesi Meclis Üyeleri açıklandı. UBP ve CTP 5’er, DP ve YDP 2’şer belediye meclis üyesi çıkardı.

Yüksek Seçim Kurulu’ndan yayımlanan sonuçlara göre, UBP yüzde 35.83, CTP yüzde 32.07, DP yüzde 16.93, YDP yüzde 15.17 oy oranı elde etti.

Kazanan isimler aldıkları oy sırasına göre şu şekilde:

CTP Emrah Edizer, UBP Yusuf Sonay, UBP Sinem Kardana, UBP Sonay Akgüney, UBP Nihat Reyhan, UBP Doğan Boransel, CTP Halil Erdoğuş, CTP Mürüde Beşok, CTP Zafer Hüray, CTP Ayten Safel, DP İsmail Tarancı, DP Oğuz Karaçay, YDP Harun Ateş, YDP Ali Çağlayan.



