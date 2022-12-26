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Ataoğlu: Sonuçları değerlendireceğiz

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, yerel seçimin sonuçlarını DP olarak detaylı bir şekilde değerlendireceklerini söyledi. 

Ataoğlu: Sonuçları değerlendireceğiz

Fikri Ataoğlu, yerel seçimlerin gayriresmi sonuçlarının açıklanmasının ardından BRT ekranlarında bir açıklama yaptı.
Ataoğlu, “18 belediye üzerindeki seçimlerde hükümet olarak yaptığımız çalışmalarda DP amblemi ile çıkan Tatlısu Belediyesi ve ittifakın desteklediği bağımsız veya amblemli belediyelerimiz için çalıştık. Halkın takdiri sonunda seçim sonuçları belirlendi. Sonuçları DP olarak değerlendireceğiz ve detaylı açıklamayı ona göre yapacağız. Kazanan adayları tebrik ederiz” dedi.
 

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