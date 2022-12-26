Arıklı: Halk hükümeti uyardı

Arıklı, “Yerel seçimlerde belediye başkanlıkları belli olmuştur. Partiler açısından asıl değerlendirme, Belediye Meclis üyeliklerinde alınan oy oranlarının ortaya çıkmasından sonra yapılacaktır. Çünkü yerel seçimlerde partilerin gücü, Belediye Başkan sayısına göre değil, Belediye Meclislerinde aldıkları oya göre belirlenir” dedi.

Arıklı, alınan sonuçları değerlendirerek, ittifak adaylarından 8 tanesinin ipi göğüslediğini, CTP’nin 7 belediyeyi kazandığını aktararak, “TDP ise Lefkoşa’ya adını yazmıştır. İki belediyede ise bağımsız adaylar ipi göğüslemiştir” ifadelerini kullandı.

“Bu sonuçlar ittifak açısından kötü olmadığı gibi, büyük bir başarıdan da bahsedilemez” diyen Arıklı, şöyle devam etti:

“Özellikle Mağusa ve Girne'nin kaybı, ittifak açısından oldukça üzüntü vericidir. İttifakı oluşturan her 3 parti de Belediye Meclis seçim sonuçlarına bakarak gereken değerlendirmeleri yapacak ve halkın verdiği mesaja göre bundan sonraki yol haritasını belirleyeceklerdir. Seçim sonuçlarının halkımıza hayırlara vesile olmasını diliyorum.”

