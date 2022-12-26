Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) tarafından düzenlenen “LAÜ’de Neşeli Cumartesiler” etkinlikleri kapsamında “Adım Adım Lefke Turu” düzenlendi.

LAÜ öğrencilerinin katılımıyla düzenlenen tur kapsamında Lefke’nin tarihi, doğal ve kültürel güzellikleri rehber eşliğinde keşfedildi.

Turizm Rehberi Hasan Karlıtaş’ın rehberliğinde gerçekleşen gezi programı kapsamında Acendu Çeşmesi, Tarihi Lefke Evleri, Osmanlı Su Kemeri, Ingiliz Dönemi Yapıları, Pır Paşa Camii, Vezir Osman Paşa Türbesi, Lefke’deki duvar resimleri ve Taç Giyme Anıtı görüldü.

Kültürel değerlere sahip çıkmak ve bölge güzeliklerini tanıtmak amacı ile düzenlenen turda öğrenciler Lefke’nin tarihi ve doğal güzeliklerini yerinde görme fırsatı buldular.

