Özçınar 7’inci kez kazandı

Katılımın yüksek olduğu dünkü seçimde CTP 7, UBP 6, DP 1, TDP 1, bağımsızlar da 3 belediyede sandıktan birinci çıktı. Lefkoşa, Güzelyurt, İskele ve Lefke’de başkanlar yerlerini korudu; Gazimağusa ile Girne’de yeni yüzler seçildi.

Lefkoşa’da TDP adayı Mehmet Harmancı üçüncü dönem göreve getirilirken, Gönyeli’de Ahmet Benli kaybetti, UBP adayı Hüseyin Amcaoğlu yüzde 62.23 oyla seçimi açık ara farkla kazandı.

Girne’de Nidai Güngördü kaybetti, CTP adayı Murat Şenkul kazandı.

Gazimağusa’da seçimin galibi CTP adayı Süleyman Uluçay oldu. UBP adayı Hasan Sadıkoğlu İskele’de yüksek bir oyla yeniden göreve getirilirken, Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar 7’inci kez belediye başkanı seçilerek benzeri görülmemiş bir rekor kırdı. Lefke’de ise CTP adayı Aziz Kaya ikinci kez seçilerek güven tazeledi.

Beyarmudu’nda bağımsız Bebek kazandı

Çatalköy-Esentepe’de kazanan CTP adayı Ceyhun Kırok olurken, Beyarmudu Belediyesi’nde Bağımsız aday Bülent Bebek yarışı önde tamamladı.

Mesarya’da Ahmet Latif oldu, Geçitkale-Serdarlı’da da seçimi UBP adayı Halil Kasım kazandı.

Erenköy-Karpaz’da UBP adayı Hamit Bakırcı, Tatalısu’da Hayri Orçan, Mehmetçik-Büyükkonuk’ta Fatma Çimen Tuğlu, Gönyeli’de Hüseyin Amcaoğlu, Lefke’de Aziz Kaya, Değirmenlik- Akıncılar’da Ali Karavezirler, Lapta- Alsancak- Çamlıbel’de Fırat Ataser, Yeniboğaziçi Belediyesi’nde Katip Demir,

Dikmen’de ise Yüksel Çelebi kazanan isimler oldu.

Milletvekilleri seçilemedi

Yerel seçimde belediye başkanlığı için yarışan 3 milletvekili seçilemedi. UBP milletvekili Sadık Gardiyanoğlu ile CTP milletvekili Sıla Usar İncirli Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) için; CTP Milletvekili Şifa Çolakoğlu ise Yeniboğaziçi Belediyesi için yarıştı.

Bir kadın belediye başkanı oldu

6 kadın adayın yarıştığı yerel seçimde sadece Mehmetçik-Büyükkonuk Belediyesi’nde bir kadın başkan seçildi. Böylelikle, UBP adayı Fatma Çimen Tuğlu, ülkedeki tek kadın belediye başkanı oldu. 18 belediyede 61’i erkek toplam 67 aday başkanlık için yarıştı.

18 belediye ile ilk seçim

KKTC’de 4 yılda bir yapılan ve bu yıl Haziran’da yapılması gereken ancak belediyeler reformu olarak nitelenen yasa değişikliğinin Meclis’ten geçirilmesi için 25 Aralık’a ertelenen yerel seçim, belediye sayısının 28’den 18’e düşürülmesinin ardından yapılan ilk seçim oldu.

Katılım yüksek oldu

Ülke genelinde seçime katılım oranı % 68.85 oldu. Bu oran 24 Haziran 2018’te % 71.41’idi.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Narin Ferdi Şefik, geçmiş yıllara kıyasla seçime katılım oranının yüksek olduğunu belirtti, bu durumun sevindirici olduğunu söyledi.



Oy oranları açıklandı

Yerel seçimde tüm bölgelerdeki gayrı resmi belediye başkanlık seçim sonuçları ve adayların aldığı oylar şöyle:

Lefkoşa bölgesi

Lefkoşa Belediyesi

Sıla Usar İncirli (CTP Adayı): 5556 %26,41

Mehmet Harmancı (TDP Adayı): 10402 %49,44

Sadık Gardiyanoğlu (UBP Adayı): 4734 %22,50

Hüseyin Eryaman (Bağımsız): 158 %0,75

Oytun Andaş (BAĞIMSIZ) : 25 %0,12

Okyay Sadıkoğlu (BAĞIMSIZ):164 %0,78

Değirmenlik - Akıncılar Belediyesi

Ali Karavezirler (CTP Adayı): 4178 %56,16

Ebru Törehan (UBP Adayı): 3144 %42,26

Kamil Erdoğan Meren (Bağımsız): 118 %1,59

Gönyeli - Alayköy Belediyesi

Ahmet Yalçın Benli (CTP Adayı): 3990 %37,77

Hüseyin Amcaoğlu (UBP Adayı): 6575 %62,23

Gazimağusa bölgesi

Gazimağusa Belediyesi

Süleyman Uluçay (CTP Adayı): 7029 %49,55

Erdal Özcenk (UBP Adayı): 5530 %38,98

Umut Kadı (TDP Adayı): 249 %1,76

Salih Oktay (Bağımsız): 1193 %8,43

Habibe Çetin (Bağımsız): 183 %1,29

Beyarmudu Belediyesi

Sadık Tuver (CTP Adayı): 457 %14,86

İlker Edip (UBP Adayı): 1285 %41,78

GÜRAY KAFA (Bağımsız): 16 %0,52

Bülent Bebek (Bağımsız): 1318 %42,85

Geçitkale - Serdarlı Belediyesi

Hasan Öztaş (CTP Adayı): 1768 %42,68

Halil Kasım (UBP Adayı): 2374 %57,32

Mesarya Belediyesi

Ahmet Latif (CTP Adayı): 2505 %41,65

Kürşat Özer (UBP Adayı): 2209 %36,72

Eylem Dolmacı Nalcıoğlu (Bağımsız): 84 %1,40

Hasan Adahan (Bağımsız): 1217 %20,23

Tatlısu Belediyesi

Ahmet Hayri Orçan (DP Adayı): 441 %53,00

Orhan Bebek (Bağımsız): 305 %36,66

Mehmet Ali Özdemir (Bağımsız): 86 %10,34

Yeniboğaziçi Belediyesi

Şifa Çolakoğlu (CTP Adayı): 852 %18,41

Mustafa Zurnacılar (Bağımsız): 1817 %39,27

Katip Demir (Bağımsız): 1958 %42,32

Girne bölgesi

Çatalköy-Esentepe Belediyesi

Ceyhun Kırok (CTP Adayı): 1590 %36,16

Hüseyin Höyük (Bağımsız): 200 %4,55

Ahmet Özgün (Bağımsız): 63 %1,43

Cemal Erdoğan (Bağımsız): 731 %16,62

Mehmet Hulusioğlu (Bağımsız): 1529 %34,77

Ahmet Karal (Bağımsız): 284 %6,46

Dikmen Belediyesi

Yüksel Çelebi (CTP Adayı): 2646 %53,50

Niyazi Öztürk (UBP Adayı): 2246 %45,41

Süleyman Kemik (BAĞIMSIZ): 54 %1,09

Girne Belediyesi

Murat Şenkul (CTP Adayı): 3231 %34,30

Osman Zorba (KSP Adayı): 70 %0,74

Özdal Kerem (BAĞIMSIZ): 91 %0,97

Nidai Güngördü (Bağımsız): 3046 %32,34

Zeki Çeler (Bağımsız): 2982 %31,66

Lapta-Alsancak Çamlıbel Belediyesi

Emre Efendi (CTP Adayı): 1324 %15,39

Mehmet Yulaf (Bağımsız): 388 %4,51

Salahi Türel Uçkan (Bağımsız): 349 %4,06

Fuat Namsoy (Bağımsız): 2506 %29,13

Fırat Ataser (Bağımsız): 4035 %46,91

Güzelyurt Belediyesi

Osman Bican (CTP Adayı): 3551 %35,54

Mahmut Özçınar (UBP Adayı): 4425 %44,29

Reşat Kansoy (Bağımsız): 2015 %20,17

İskele bölgesi

İskele Belediyesi

Hasan Sadıkoğlu (UBP Adayı): 3642 %65,42

Mehmet Şenol (BAĞIMSIZ): 1925 %34,58

Mehmetçik - Büyükkonuk Belediyesi

Cemil Sarıçizmeli (CTP Adayı): 1344 %41,21

Fatma Çimen Tuğlu (UBP Adayı): 1472 %45,14

Mehmet Çelebi (Bağımsız): 445 %13,65

Erenköy - Karpaz Belediyesi

Suphi Coşkun (CTP Adayı): 1227 %24,67

Hamit Bakırcı (UBP Adayı): 2290 %46,05

Bekir Bolatcan (Bağımsız): 582 %11,70

Metin Osmanlılar (Bağımsız): 279 %5,61

Küfi Tulga (Bağımsız): 595 %11,96

Lefke Belediyesi

Aziz Kaya (CTP Adayı): 2576 %50,37

Adil Özgey (UBP Adayı): 2388 %46,70

Adnan Eraslan (Bağımsız): 150 %2,93