Kız arkadaşını tehdit ettiği iddia edilen üniversite öğrencisi Mehmet Çiftçi dün mahkemeye çıkarıldı. Zanlının Türkiye’de olduğu bir esnada burada bulunan kız arkadaşını telefonla arayarak, cinsel içerikli görüntü ve fotoğraflarını ailesine göndermekle tehdit edip, “Okuldan kaydını sildireceksin, benimle Elazığ’a geleceksin. Gelmezsen oraya gelip sana tecavüz edeceğim. Benimle zorla evleneceksin ve senin hayatını mahvedeceğim. Benden her gün dayak yiyeceksin. Bana her gün hizmet edeceksin. Hiçbir yere çıkamayacaksın, bunları kabul etmezsen, ailene gider her şeyi anlatır ve gösteririm” dediği açıklandı.

Soruşturmayı yürüten polis, zanlının 24 Ekim 2021 tarihinde yurtdışında bulunduğu bir sırada daha önceden kıskançlık yüzünden tartıştığı kız arkadaşı M.K.’yi telefonla arayarak “Seni artık yaşatmam, sen görürsün. Senin evine gidip elimdeki fotoğrafları ailene göstereceğim. Okuldan kaydını sildireceksin, benimle Elazığ’a geleceksin. Gelmezsen oraya gelip sana tecavüz edeceğim. Benimle zorla evleneceksin ve senin hayatını mahvedeceğim. Benden her gün dayak yiyeceksin. Bana her gün hizmet edeceksin. Hiçbir yere çıkamayacaksın, bunları kabul etmezsen, ailene gider her şeyi anlatır ve gösteririm. Açık kıyafetlerini çöpe atacaksın, sonrasında da alıp giyersen seni daha da kötü yaparım, bana her dakika cevap vereceksin” demek suretiyle şiddet tehditti, cinsel taciz ve telefonda taciz suçlarını işlediğini belirtti.

Polis memuru, 25 Ekim 2021 tarihinde Güzelyurt Adli Şubeye gelen M.K.’nin zanlıdan şikayetçi olduğunu söyledi. Polis, aynı gün Güzelyurt Muhaceret Şubesi’nden yapılan araştırmada zanlının yurt dışında olduğunun tespit edildiğini belirtti.

Polis, bunun üzerine mahkemeden zanlının aleyhinde tutuklama emri temin edildiğini, 27 Ekim 2021 tarihinde KKTC'ye giriş yaptığı bilgisinin alınması üzerine Girne'de tespit edilerek tutuklandığını anlattı.

Cinsel içerikli video ve fotoğraf bulundu



Polis memuru, ayrıca zanlının tasarrufunda bulunan cep telefonunda yüzeysel olarak yapılan incelemede M.K.’ye ait birçok cinsel içerikli video ve fotoğrafın tespit edildiğini açıkladı. Polis,Zanlının cep telefonunun gerekli incelemenin yapılması için emare olarak zapt edildiğini belirtti.Polis, zanlının 28 Ekim 2021 tarihinde mahkemeye çıkarılarak aleyhine 3 gün tutukluluk emri temin edildiğini ancak soruşturmanın devam ettiğini söyledi. Polis, DATA İnceleme Şubesi’nden gelecek olan rapor ışığında suçun nev’inin değişme ihtimali olduğunu ve zanlının serbest kalması halinde yürütülen soruşturmaya etki etme olasılığının olduğunu ifade ederek, 3 gün ek süre istedi.Aktarılan olguları değerlendiren mahkeme hakkında ‘şiddet tehdidi, cinsel taciz ve telefonda tacizlik’ suçlarından soruşturma yürütülen zanlının 3 gün süreyle polis hücresinde tutuklu kalmasına emir verdi.