Hayal güçleri gelişti

Lefkoşa’da faaliyet gösteren Atmosfer Eğitim Merkezi’nde eğitim gören öğrenciler yeteneklerini geliştirecek dersler almaya devam ediyor. Minikler için geçtiğimiz gün de boyama etkinliği düzenlendi. Minikler siyah-beyaz nesneleri renklerine göre boyayarak, hem bilgilerini pekiştirdi hem de yaratıcılıklarını geliştirdi. Minikler ayrıca civciv gibi sabit renkli hayvanları da boyayarak, bilgi edindi. Muz, elma, armut gibi meyveleri doğadaki renklerine göre boyayan öğrenciler, elbiseleri şekillendirirken tamamen hayal güçlerini kullandı. Minikler, gün boyu süren boyama etkinliğinde hem eğlendi hem de bilgilerine yeni bilgiler kattı.





