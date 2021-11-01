Büyük Av sezonunun ilk gününde Mehmet Üreten isimli avcı yaralandı. Hamitköy Ağıllar bölgesinde, dün sabah saatlerinde meçhul avcı tarafından açılan ateş sonucu çıkan saçmalar Üreten’in göz kapağına isabet etti. Saçmanın bir santim aşağıya isabet etmesiyle şans eseri gözünü kaybetmekten kurtulan Mehmet Üreten, kendisini vuran avcıya ateş püskürdü.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Üreten, “Vicdansız, kendini avcı sanan insan müsveddesi” ifadelerini kullanarak, yaşananları aktardı:

“Av hırsından alçak geçen kekliğe attın ve beni vurdun. Yere düştüğümü ve gözümü tuttuğumu gördün ayrıca yeğenim seni ‘birini vurdun diye sana yüksek sesle uyardı.

Gelip bakacağına, ilgileneceğine ve özür dileyeceğine koşarak kaçtın. Vicdansız, ahlaksız



Yani yalnız olsaydım yine beni oracıkta bırakıp gidecektin.Verilmiş sadakam vardı da bir santim alta tam göze isabet etmedi de göz kapağına geldi saçma…”

5 avcı kuralları hiçe saydı

Öte yandan polis tarafından yapılan açıklamaya göre; av dolayısıyla ülke genelinde yapılan avcı kontrolleri sonucu; avcıların baraj ve göletlerden 500 metre uzakta avlanması gerekirken, Yuvacık Barajı yakınlarında 3 avcının kanunsuz olarak avlandıkları, Yeni Boğaziçi’nde ise 2 avcının araçlarını ava kapalı bölgeye park ettikleri tespit edildi.

Söz konusu avcılar hakkında yasal işleme gidildi.

Güncelleme Tarihi: 01 Kasım 2021, 09:44