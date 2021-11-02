Diyalog Medyaya 6 ödül birden

Tüketiciler Derneği, ‘Dünya Tüketiciler Günü Konferans ve Ödül Töreni’ etkinliği dün gerçekleştirildi. Saygı duruşu ve açılış konuşmaları ile başlayan törende Dernek Başkanı Hasan Yılmaz Işık ve Cumhurbaşkanı Ersin Tatar birer konuşma yaptı. Cumhurbaşkanı Tatar’a ‘Bağımsızlık Onursal Ödülü’ verildi.

HP milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu ise Yılın Kadın Milletvekili ödülü aldı.

Prof. Dr. Okan Veli Şafaklı ve Emekli Vergi Dairesi Müdürü Göksel Saydam tüketici hakları ve Piyasada fahiş fiyat, ürün ve gıda güvenliği konularında birer konuşma yaptı.

Tüketiciler Derneği, ‘Dünya Tüketiciler Günü Konferans ve Ödül Töreni’ etkinliğinde Diyalog Medya’ya yine ödül yağdı. Diyalog gazetesi ve tv2020 Yılın En iyi Medya kuruluşu seçilirken, Reşat Akar’a bu yıl yine ‘En iyi medya yöneticisi’ ve ‘Yılın köşe yazarı’ ödülleri verildi.

TV 2020 ödülü televizyon müdürü Sezgin Madencioğlu’na takdim edildi. Diyalog Medya TV 2020’nin ana haber spikeri, ayrıca Sağlık ve Yaşam Programı yapımcısı Funda Bedir ile TV 2020 haber merkezi görevlisi Serdar Şengül başarılı TV programı sunucu ödülü kategorisinde ödül aldı. Bir ödül de Diyalog Gazetesi muhabirlerinden Ömer Kadiroğlu’na verildi. Kadiroğlu ‘Başarılı Medya Muhabir Ödülü’ kategorisinde ödülü aldı.

İş dünyası ödül kategorilerinde de Merit Crystal Cove Otel Genel Müdür Ercan Turhan’a ‘Yılın Oteli’ ödülü verildi.

Ödül alanların listesi şöyle:

1. KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar Bağımsızlık Onursal Ödülü

2. Gülşah Sanver Manavoğlu Yılın Kadın Milletvekili Ödülü

5. Füsun Aroğlu Celal Cin Center Yılın İş Kadını Ödülü

6. Reşat Akar Yılın Medya Yönetcisi ve Köşe Yazarı Ödülü

7. Tevfik Boztuna-Boztuna Grup Direktörü Yılın Yatırımcısı Ödülü

8. TESME Ticaret Direktör Cüneyt Ömeroğlu Trend Mobilya Yerel Möble En İyi Marka Ödülü

9. İnter Gaz Direktör Gökhan Ecesoy Ürün Güvenliği, Hizmet Kalitesi ve Tüketici Memnuniyeti Ödülü

10. Alpet Altınbaş Petrol G. Müdür Tevfik Türkoğlu Rekabet Ve Kalite Ödülü

11. Asel Engineering Ltd.Teknogold Direktör Taşkın Ürel/ En İyi Teknoloji Mağazaları Zinciri Tüketici Memnuniyeti Ödülü

12. Merit Crystal Cove Otel G. Müdür Ercan Turhan Yılın Oteli Ödülü

13. Mapfree Insurance Co. Ltd Sigorta Şti Direktör Ömer Şan Hizmet, Kalite ve Güvencede Yılın Sigorta Şti Ödülü

14.Gold Defne Arı Balları-Üretci Halil Ercan- Sağlıklı Yaşam için Kalite ve Gıda Güvenliği Ödülü

15. Califorian Restoran Direktör Salih Kayım Restoran Marka ve Yılın Gıda Güvenliği Ödülü

16. Oktay Restoran Direktör Arjen Sunal Yılın Restoranı Ödülü

17. Oktay Restoran Direktör Arjen Sunal Kalite Ödülü

18. Yusuf Akmandor Süt Ürünleri Süt Ürünlerinde Yılın Kalite Hijyen Ödülü

19. Huzurlu Ticaret Ltd. Direktörü Hikmet Şafak Gold Smart Su Arıtma Sistemlerinde Marka Kalite Güvence Ödülü

20. Lefke Balı Salih Kayımzade Kalite Ödülü

21. Kemalin Yeri Hasan Uluel Yılın Balık Restoranı Ödülü

22. Ata Bilişim Digital Ajans Direktör Hale Hançer Yılın Kreatif Digital Ajansı Ödülü

23. Bafra Ürünleri Direktör Gazi Akıncı Yerel Gıda Marka Ödülü

24. Enver Mamülcü Başarılı Sivil Toplum Örgütü Başkanı

25.Tabur Oto Hüdaverdi Tabur Oto Ve Kaborta İle Yılın Esnafı Ödülü

26. Ufuktan Arı Balı Balkan Ufuktan Kalite Ödülü

27. Kaplıca Turizm Işletmelerı Yılın Turistik Tatil Köyü Ödülü

28. Temel Reis Restoran Temel Gıngır Domestik Restoran Ödülü

29. Mustafa Hacıali Emlak Şti Ltd. Yılın Kaliteli Müteahhit Firması Ödülü

30. Ali Kösezade Özkan Kösezade Ltd. Direktörü Tüketici Onursal Ödülü



2021 Yılı Basın Ödülleri

1. TV 2020 Yılın TV Yayın Kuruluşu

2. Diyalog Gazetesi Yılın Gazetesi Ödülü

3. Cüneyt Oruç ADA TV Yayın Yönetmeni Ödülü

4. Haluk Doğandor ADA TV Basın Yayın Üstün Hizmet Ödülü

5. Ahmet Tolgay Basın Üstün Hizmet Ödülü

6. Akay Cemal Basın Üstün Hizmet Ödülü

7. Ahmet Gürtuğ-Kamereman Yılın Kameramanı Ödülü

8. İhlas Haber Ajansı Emir Abdurrahman Bulut Yılın En İyi Uluslararası Haber Ajansı

9. Serdar Serderan Serenhül TV 2020 Başarılı TV Programı Sunucu Ödülü

10. Mine İçsel ADA TV Başarılı TV Programı Sunucu Ödülü

11. Funda Beşir TV 2020 Başarılı TV Programı Sunucu Ödülü

12. Ömer Kadiroğlu Diyalog Başarılı Medya Muhabiri Ödülü

13. Göksel Saydam Tüketiciler Günü Anısına

14. Prof Dr. Okan Veli Şafaklı Tüketiciler Günü Anısına

Güncelleme Tarihi: 02 Kasım 2021, 10:53