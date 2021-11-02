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Diyalog Medyaya 6 ödül birden

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Diyalog gazetesi ve tv2020 yılın en iyi medya kuruluşu, Reşat Akar yılın en iyi medya yöneticisi ve köşe yazarı seçildi

Diyalog Medyaya 6 ödül birden
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 Tüketiciler Derneği, ‘Dünya Tüketiciler Günü Konferans ve Ödül Töreni’ etkinliği dün gerçekleştirildi. Saygı duruşu ve açılış konuşmaları ile başlayan törende Dernek Başkanı Hasan Yılmaz Işık ve Cumhurbaşkanı Ersin Tatar birer konuşma yaptı. Cumhurbaşkanı Tatar’a ‘Bağımsızlık Onursal Ödülü’ verildi.
   HP milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu ise Yılın Kadın Milletvekili ödülü aldı.
  Prof. Dr. Okan Veli Şafaklı ve Emekli Vergi Dairesi Müdürü Göksel Saydam tüketici hakları ve Piyasada fahiş fiyat, ürün ve gıda güvenliği konularında birer konuşma yaptı. 
   Tüketiciler Derneği, ‘Dünya Tüketiciler Günü Konferans ve Ödül Töreni’ etkinliğinde Diyalog Medya’ya yine ödül yağdı. Diyalog gazetesi ve tv2020 Yılın En iyi Medya kuruluşu seçilirken, Reşat Akar’a bu yıl yine ‘En iyi medya yöneticisi’ ve ‘Yılın köşe yazarı’ ödülleri verildi.
  TV 2020 ödülü televizyon müdürü Sezgin Madencioğlu’na takdim edildi. Diyalog Medya TV 2020’nin ana haber spikeri, ayrıca Sağlık ve Yaşam Programı yapımcısı Funda Bedir ile TV 2020 haber merkezi görevlisi Serdar Şengül başarılı TV programı sunucu ödülü kategorisinde ödül aldı. Bir ödül de  Diyalog Gazetesi muhabirlerinden Ömer Kadiroğlu’na verildi. Kadiroğlu ‘Başarılı Medya Muhabir Ödülü’ kategorisinde ödülü aldı.
   İş dünyası ödül kategorilerinde de Merit Crystal Cove Otel Genel Müdür Ercan Turhan’a ‘Yılın Oteli’ ödülü verildi.

Ödül alanların listesi şöyle:

1. KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar                            Bağımsızlık Onursal Ödülü

2. Gülşah Sanver Manavoğlu                             Yılın Kadın Milletvekili Ödülü

5.  Füsun Aroğlu Celal Cin Center                            Yılın İş Kadını Ödülü

6. Reşat Akar                                                  Yılın Medya Yönetcisi ve Köşe Yazarı Ödülü

7. Tevfik Boztuna-Boztuna Grup Direktörü              Yılın Yatırımcısı Ödülü

8. TESME Ticaret  Direktör Cüneyt Ömeroğlu               Trend Mobilya Yerel Möble  En İyi Marka Ödülü

9. İnter Gaz Direktör Gökhan Ecesoy    Ürün Güvenliği, Hizmet  Kalitesi ve Tüketici Memnuniyeti Ödülü

10. Alpet Altınbaş Petrol G. Müdür Tevfik Türkoğlu          Rekabet Ve Kalite Ödülü

11. Asel Engineering Ltd.Teknogold Direktör Taşkın Ürel/         En İyi Teknoloji  Mağazaları Zinciri Tüketici Memnuniyeti Ödülü

12. Merit Crystal Cove Otel G. Müdür Ercan Turhan              Yılın Oteli Ödülü 

13. Mapfree Insurance Co. Ltd Sigorta Şti  Direktör Ömer Şan   Hizmet, Kalite ve Güvencede Yılın Sigorta Şti Ödülü

14.Gold Defne Arı Balları-Üretci Halil Ercan-         Sağlıklı Yaşam için Kalite ve Gıda Güvenliği Ödülü

15. Califorian Restoran Direktör Salih Kayım      Restoran Marka ve Yılın Gıda Güvenliği Ödülü 

16.  Oktay Restoran Direktör    Arjen Sunal                                Yılın Restoranı Ödülü

17.  Oktay Restoran Direktör    Arjen Sunal                                             Kalite Ödülü

18.  Yusuf Akmandor Süt Ürünleri            Süt Ürünlerinde Yılın Kalite Hijyen Ödülü

19.  Huzurlu Ticaret Ltd. Direktörü Hikmet Şafak           Gold Smart Su Arıtma  Sistemlerinde Marka Kalite Güvence Ödülü

20.  Lefke Balı  Salih Kayımzade                                         Kalite Ödülü

21. Kemalin Yeri Hasan Uluel                                 Yılın Balık Restoranı Ödülü

22. Ata Bilişim Digital Ajans Direktör Hale Hançer Yılın Kreatif Digital Ajansı Ödülü 

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23. Bafra Ürünleri  Direktör Gazi Akıncı                               Yerel Gıda Marka Ödülü 

24. Enver Mamülcü                             Başarılı Sivil Toplum Örgütü Başkanı

25.Tabur Oto Hüdaverdi Tabur                  Oto Ve Kaborta İle Yılın Esnafı Ödülü

26. Ufuktan Arı Balı  Balkan Ufuktan                                       Kalite Ödülü

27. Kaplıca Turizm Işletmelerı                               Yılın Turistik Tatil Köyü Ödülü     

28. Temel Reis Restoran Temel Gıngır                     Domestik Restoran Ödülü

29. Mustafa Hacıali Emlak Şti Ltd.              Yılın Kaliteli Müteahhit Firması Ödülü

30. Ali Kösezade   Özkan Kösezade Ltd. Direktörü            Tüketici Onursal Ödülü  


2021 Yılı Basın Ödülleri

1.    TV 2020                                                  Yılın TV Yayın Kuruluşu

2.    Diyalog Gazetesi                                    Yılın Gazetesi Ödülü

3.    Cüneyt Oruç    ADA TV                           Yayın Yönetmeni Ödülü

4.    Haluk Doğandor ADA TV                      Basın Yayın Üstün Hizmet Ödülü

5.    Ahmet Tolgay                                       Basın Üstün Hizmet Ödülü

6.    Akay Cemal                                            Basın Üstün Hizmet Ödülü

7.    Ahmet Gürtuğ-Kamereman                              Yılın Kameramanı Ödülü

8.    İhlas Haber Ajansı  Emir Abdurrahman Bulut             Yılın En İyi Uluslararası Haber Ajansı

9.    Serdar Serderan Serenhül TV 2020       Başarılı TV Programı Sunucu Ödülü

10.    Mine İçsel ADA TV                              Başarılı TV Programı Sunucu Ödülü

11.    Funda Beşir TV 2020                     Başarılı TV Programı Sunucu Ödülü

12.    Ömer Kadiroğlu Diyalog                        Başarılı Medya Muhabiri Ödülü  

13.    Göksel Saydam                                    Tüketiciler Günü Anısına

14.     Prof Dr. Okan Veli Şafaklı                          Tüketiciler Günü Anısına

Güncelleme Tarihi: 02 Kasım 2021, 10:53
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