Ömer KADİROĞLU

Geçtiğimiz yıl 7 Kasım’da yapılması gereken ikinci tur seçime katılmayan ve ‘son anda’ adaylıktan çekilen Faiz Sucuoğlu, 8 bin 726 oyun kullanıldığı dünkü kurultayda 5 bin 295 oy alarak ilk turdan zaferini ilan etti. Hasan Taçoy 2 bin 869, Zorlu Töre ise 468 oy aldı. Divan başkanlığı 95 oyu da geçersiz ilan etti.

Seçim sonuçlarının açıklanmasından sonra ilk demecini Diyalog’a veren Sucuoğlu “Bundan sonra bazı şeyler çok farklı olacak” dedi. Sucuoğlu, kendisine destek veren UBP’lilere teşekkür ederken, başkanlığı döneminde daha demokratik, daha şeffaf bir yönetim sözü verdi.

Katılım oranı yüzde 52.94

Ulusal Birlik Partisi’nin (UBP) 22. Olağan Kurultayının ikinci ayağı dün gerçekleştirildi.

Lefkoşa’da Atatürk Spor Salonu’nda yer alan kurultaya dün katılım yoğun oldu.

Partililer sabahın erken saatlerinde salona gelerek, oy vermek için sıraya girdi.

UBP Milletvekilleri Hasan Taçoy, Faiz Sucuoğlu ve Zorlu Töre’nin yarıştığı kurultayda dün oy verme işlemi saat 09.00’da başladı.

22. Olağan Kurultayında oy verme işlemi saat 18.00’de tamamlandı.

Kurultayda önceki gün 3 bin 300, dün ise 5 bin 426 oy kullanıldı. Böylelikle toplam 8 bin 726 üye oy kullanırken, katılım oranı yüzde 52.94 oldu.

Her sandıktan galip çıktı

Sandıkların kapanmasının ardından oy sayımına geçildi. İlk sandık sayımında adaylardan Faiz Sucuoğlu bin 535, Hasan Taçoy 935, Zorlu Töre 153 oy aldı.

Sucuoğlu sayılan oyların yaklaşık yüzde 59'unu, Taçoy yüzde 35'ini, Töre yüzde 6'sını almış oldu.

İkinci sandıkta yapılan sandıkta da Faiz Sucuoğlu bin 385, Hasan Taçoy 832, Zorlu Töre 130 oy aldı.

İlk iki sandıkta Sucuoğlu yüzde 58,9, Taçoy yüzde 35.5, Töre yüzde 5.6 oy aldı.

Oyların yüzde 82'sinin sayımı tamamlandığında ise Faiz Sucuoğlu 4 bin 107, Hasan Taçoy 2 bin 323, Zorlu Töre 372 oy aldı.

Sucuoğlu'nun oy oranı yüzde 60,4, Taçoy'un yüzde 34.2, Töre'nin yüzde 5.5 oldu.

Kutlamalar başladı

İşte bu dakikadan sonra Sucuoğlu'nu destekleyenler kurultay salonunda kutlamalara başladı. ‘Başkan Sucuoğlu’ sloganları atıldı, kurultay salonunda şenlik havası başladı.



Her sandık açıldığında ve Sucuoğlu önde gittiğinde sokuru alkışlayan destekçiler, yüzde 60’lık oranın ardından tebrik turlarına başladı.Sucuoğlu'nu destekleyenler, tebrik sırasına girerken, oyların tamamı da sayılmış oldu.

İlk turda kazandı

Yapılan son sayımda Sucuoğlu 5 bin 295, Taçoy 2 bin 869, Töre 468 oy alırken, 95 oy da geçersiz sayıldı.

Böylelikle Hasan Taçoy ve Zorlu Töre ile yarışan Sucuoğlu, oyların yüzde alarak ilk turda yüzde 60,6 oy alarak yeni Genel Başkan seçildi. Taçoy yüzde 32.8, Töre ise yüzde 4.6 oy aldı.

Divan Başkanı Sunat Atun, sonuçları açıklayarak ilk turda salt çoğunluğu elde eden Sucuoğlu'nu UBP'nin yeni genel başkanı ilan etti.

Hasan Taçoy ve Zorlu Töre Sucuoğlu'nu tebrik ederken, Sucuoğlu’nu destekleyenler kurultay salonunda kutlamalar yaptı.

Sucuoğlu omuzlarda taşındı

Hasan Taçoy ve Zorlu Töre Sucuoğlu'nu tebrik ederken, Sucuoğlu’nu destekleyenler kurultay salonunda kutlamalarına devam etti.

Sucuoğlu’nu omuzuna alan UBP’liler sevinç tezahüratları attı.

Şeffaf bir yönetim sözü verdi

Seçim sonuçlarının açıklanmasından sonra ilk demecini Diyalog’a veren Sucuoğlu “Bundan sonra bazı şeyler çok farklı olacak” dedi. Sucuoğlu, kendisine destek veren UBP’lilere teşekkür ederken, başkanlığı döneminde daha demokratik, daha şeffaf bir yönetim sözü verdi.

Sucuoğlu, “UBP’ye yakışan bir demokrasi örneğini hep birlikte gösterdik” dedi.

Tek hedeflerinin tek başına iktidar olduğunu belirten Sucuoğlu, parti içinde var olan birliktelikle UBP’nin erken genel seçimde tek başına iktidar olacağını söyledi.

Diğer adaylara da teşekkür eden Sucuoğlu, “Hepimiz aynı geminin içerisindeyiz. Gemi su alırsa hepimiz zarar görürüz. Biz gemiyi batırmayacağız. Hiç kimse kaybetmeyecek, omuz omuza devam edeceğiz” dedi.

Birlik ve bütünlüğe inanan birisi olduğunu ifade eden Sucuoğlu, UBP’de küskünlük ve kutuplaşmanın parti içerisinde asla olmayacağını vurguladı. Sucuoğlu, konuşmasında UBP’nin Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın Kıbrıs konusunda ortaya koyduğu tezlerin hepsine yüzde yüz destek verdiğini de söyledi.

Anavatan Türkiye ile birlikte yıllardır bu davayı götürdüklerini ve götürmeye devam edeceklerini de kaydeden Sucuoğlu, Türkiye sevgisinin UBP içerisinde asla tartışılamaz olduğunun altını çizdi. Sucuoğlu, “Anavatan Türkiye yıllardır karşılıksız bir şekilde en zor zamanlarda yanımızda durmuştur dolayısıyla Kıbrıs Türk Halkının en büyük şansı anavatanının olmasıdır” dedi.

Faiz Sucuoğlu, konuşmasında partisinin ülke ekonomisine verdiği önemi de vurguladı.

Erken seçim sonu veya seçime kadar kurulacak seçim hükümetinin en önemli hedefinin ekonomi olacağını da vurgulayan Sucuoğlu, “vatandaşımızın cebindeki 5 kuruşu 10 kuruş nasıl yapabiliriz, onun kavgasını ve mücadelesini vereceğiz” dedi.

“Bizim siyaset anlayışımızda ben yoktur, biz varız” diyen Sucuoğlu, yeni oluşacak Parti Meclisi’nde çok ciddi kararları birlikte alacaklarını söyledi.