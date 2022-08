Herkes karamsar

Ömer KADİROĞLU

Ülke sorunlarının artması ve ekonominin kötüye gitmesi, KKTC halkını gelecek konusunda kaygılandırıyor. Diyalog muhabirine konuşan vatandaşlar, siyasete güvenlerinin kalmadığını belirtirken, yeni bir sisteme geçilmesi konusunda da karar veremiyor.

Bir kısım insan mevcut parlamenter sistem yerine Başkanlık sistemine geçilmesini önerirken, diğer bir kesim de farklı görüşler ortaya koyuyor. Başkanlık sistemine karşı çıkanlar ülkenin ‘diktatörlükle yönetilmesi’ endişesinde olduklarını söylüyor.



Vatandaşlar ne dedi…?

Mehmet Hafızoğlu

“KKTC’nin iyi yönetildiğine kesinlikle inanmıyorum. KKTC’nin iyi yönetildiğini söyleyenler bence uzayda yaşıyor. Ülkenin gelmiş geçmiş en kötü yönetildiği zamanın bu zaman olduğunu düşünüyorum. Bundan sonra da iyi bir yönetim göreceğimizi sanmıyorum. Yıllardır kardeşimizi, çocuğumuzu eşimizi işe alsınlar ya da işten çıkarmasınlar mantığı ile oy verdiğimiz için bugün bu durumları yaşıyoruz. İnsanca yaşama düşüncesi bizde yoktur, sadece devlette işe girmek veya yakınlarımızı işe aldırmak zihniyeti ile hareket ediyoruz. Ülkede birçok sorun var ve bu sorunların mevcut sistemle yani parlamenter sistemle de çözülebileceğine ancak parlamentoda düzgün insanların olması ile bunun mümkün olacağını düşünüyorum. Şu anki durumda çözülebilir demek imkansız. Başkanlık sisteminin ülke için iyi olacağını düşünüyorum ancak başkan seçilecek kişinin de çok iyi bilgi sahibi olması gerekiyor.”

Osman Iravul

“Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin iyi yönetildiğini düşünmüyorum. Toplumlar layık olduğu şekilde yönetilir ve bu yönetim şeklini de biz belirledik. Ülkede yaşanan çok sorunlar var ve bu sorunların mevcut yani parlamenter sistemle çözüleceğine inanmıyorum. Zaten çözülecek olsa bunca zamandır çözülürdü. Bence bu sistem yerine başkanlık sistemi getirilmeli ve ülke bu sistemle yönetilmelidir. Çünkü başkanlık sistemin daha iyi olacağına inanıyorum.”

Burhan Erdoğdu

“Şu anki hükümetin ülkeyi yönetip yönetemediği bile belli değil. Hükümetin varlığı ile yokluğu belli değil. Ülkede birçok sorun yaşanıyor ve bu sorunların mevcut sistemin iyi uygulanması ile sona ereceğini düşünüyorum. Başkanlık sisteminin bu ülkede uygulanamayacağına inanıyorum.”

Lokman İlyas

“Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kesinlikle iyi yönetilemiyor. Sürekli koalisyon hükümetlerinin ülkenin başında olması ile bu ülke her geçen gün daha da kötüye gidiyor. Ülkenin düze çıkabilmesi için bir partinin tek başına iktidara gelmesi gerekiyor. Çünkü koalisyon hükümetlerinde her kafadan bir ses çıkıyor. Ülkede birçok sorun var ve bu sorunların parlamenter sistem ile çözülebileceğine inanmıyorum. Diğer türlü de başkanlık sistemi bu ülkeye uymaz ve ne olacağını bilemiyoruz. Parlamenter sistemde oluşan koalisyon hükümetleri hergün ülkenin kaosa sürüklenmesine neden oluyor.”

Erdal Pelik

“KKTC’nin iyi yönetildiğine kesinlikle inanmıyorum. Ülkede kendimi güvende hissetmiyorum. Hayat gün geçtikçe pahalılaşıyor. Bugün aldığımı yarın iki katı fiyatına bulabiliyoruz. Denetimsizlikten bu şekilde yönetilmekten memnun değilim. Ülkede birçok sorun yaşanıyor ve bu sorunların parlamenter sisteminin iyi uygulanması veya başkanlık sistemine geçilmesi ile çözülebileceğine inanıyorum. Diğer yanda bu ülke taşıma su ile değirmen döndürme misali yürütülüyor. Bu noktada yetkililerin sorunların çözümüne yönelik bir çalışma yapacakları inancımız da kalmamıştır. Artık önümüzü göremiyoruz ve ne olacağını bilmiyoruz.”

Mustafa Bolu

“Kuzey Kıbrıs hiçbir zaman iyi yönetilmedi. İleriye gideceğimize hep geriye gidiyoruz. Herkes uzaya çıktı biz hala daha toprağın altındayız. Ülkede birçok sorun var ve bu sorunların çözülebileceğine dair hiçbir inancım yoktur. Girne’de antik limanı görüyoruz, durumu içler acısı… Ekonomik sıkıntıları, hayat pahalılığını görüyoruz ve bunların ne başkanlık sistemi ne de parlamenter sistemle çözülebileceğine inanmıyorum.”

Turgut Şengül

“Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kesinlikle iyi yönetildiğine inanmıyorum. Hiçbir siyasiye ve yöneticiye güven duymuyoruz. Ülkede yaşanan çok sorun var ve bu sorunların çözülebileceğine inancım kalmamıştır. Halk ile dalga geçiliyor gibi geliyor bana. Şu anda her kafadan bir ses çıkıyor ve başkanlık sistemine geçilirse daha iyi olabileceğini ve sorunların çözülebileceğini düşünüyorum.”

Hüseyin Aylanç

“Ben KKTC’nin iyi yönetildiğine ve hükümetin elinden geldiğince halkın refahı için çalıştığını ancak kapalı olmanın ve tanınmamış olmanın getirdiği bir takım sorunların olduğunu, bunların da zamanla aşılacağına inanıyorum. Ülkede yaşanan bazı sorunlar olduğunu biliyoruz ve bence bu sorunlar mevcut sistemle yani parlamenter sistemle çözülebilir. Ülkenin başkanlık sistemine henüz hazır olmadığını düşünüyorum. Yaşanan sorunların giderilebilmesi için yapılabilecek tek şey var o da ülkenin tanıtılması ve ambargoların kurtarılmasıdır.