Teminatla serbest

Gönyeli’de 22 Haziran 2022 tarihinde yolu koşarak geçmeye çalışan 5 yaşındaki Emirhan Tekbaş’a çarparak yaralanmasına neden olan Darligton Chinemerem Nnyigide’nin kan testi sonucu çıktı. Yapılan analiz sonucu sürücünün kanında uyuşturucu tespit edildi. Rapor önceki gün polise ulaştırılırken, zanlı gözaltına alındı.

Hakkında soruşturma başlatılan zanlı dün mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada iddiaları aktaran polis, 22 Haziran saat 12.15 sıralarında yönetimindeki SN 199 plakalı araç ile Gönyeli’de seyreden zanlının yolu koşarak geçmeye çalışan Emirhan Tekbaş’a (E-5) çarptığını belirtti. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlatıldığını, 24 Ağustos’ta Trafik Şubesi’nden alınan bilgide araç sürücüsünün kanında hintkeneviri türü uyuşturucu madde olduğunun belirlendiğini söyledi. Polis, zanlıyla ilgili ileri işleme gidildiğini, evinde arama yapıldığını ve kanunsuz bir şeye rastlanmadığını belirtti.

Zanlının ifade vermediğini ve yazılı dava tebliğinde suçlamaları kabul etmediğini kaydeden polis, teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme, zanlının yurtdışına çıkışının yasaklanması, 20 bin TL nakit teminat yatırması koşuluyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi.