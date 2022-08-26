Panik yaptı

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da aldığı ihbarı değerlendiren Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri, Çanakkale Bölgesi’nde Osman Özbayır yönetimindeki aracın önünü kesti. Polisi karşısında gören 25 yaşındaki Fuat Demirtaş, poşete sarılı olan 15 gram hintkenevirini ağzına atıp yutmak istedi. Polis, zanlının bu girişimini engellerken hem onu hem de araçta bulunan Osman Özbayır’ı gözaltına aldı.

Haklarında soruşturma başlatılan zanlılar dün mahkemeye çıkarıldı. Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Nurettin Enginer, 24 Ağustos 2022 tarihinde, Osman Özbayır’ın tasarrufunda uyuşturucu madde ile aracı ile seyir halinde olduğuna dair bilgi aldıklarını söyledi. Polis, aracın Çanakkale Bölgesi’nde park halinde tespit edildiğini anlattı.

Soruşturma başlatıldı

Polis memuru, aracın etrafının sarıldığını ve araçta bulunan Osman Özbayır ile Fuat Demirtaş’ın üzerinde arama yapıldığını belirtti. Polis, arama esnasında Fuat Demirtaş’ın ağzında, bir poşet içerisinde, 15 gram “hintkeneviri” türü uyuşturucu madde bulunduğunu açıkladı. Her iki zanlının da gözaltına alındığını kaydeden polis, soruşturma başlatıldığını söyledi. Polis, uyuşturucu maddenin analize gönderileceğini, alınacak ifadeler olduğunu belirterek, zanlıların ilk etapta bir gün süreyle tutuklu kalmalarını talep etti. Kıdemli Yargıç Çiğdem Güzeler, zanlıların, bir gün polis nezaretinde tutuklu kalmasına emir verdi.