DNA testi yapılacak

Kayıp Şahıslar Komitesi, 1963 kaybı 3 Kıbrıslı Türk'ün akıbetine ilişkin bilgi üzerine başlattığı kazı çalışmalarında 3 Kıbrıslı Türk'e ait olduğu düşünülen kalıntılara ulaştı. Kalıntıların 1963 yılında İskele’den arabayla yola çıkan ve bir daha haber alınamayan 3 Kıbrıslı Türk’e ait olduğu düşünülüyor. Kesin sonuç DNA testinden sonra belli olacak.

TAK muhabirinin Kayıp Şahıslar Komitesi Türk Üye Ofisi'nden aldığı bilgiye göre, Trulli/Troulli köyünde yürütülen kuyu kazısında, İskele’den arabayla yola çıkan ve bir daha haber alınamayan 3 Kıbrıslı Türk’e ait oldukları düşünülen kalıntılar bulundu.

Başlatılan kazıda kuyunun 11’inci metresinde insan kalıntılarına ulaşıldı.

Kuyudan çıkan toprağı arkeologlar manuel bir şekilde tarama yapılırken, kuyunun geri kalanı rampa metoduyla kazılmaya devam ediliyor.

Kayıp Şahıslar Komitesi Türk Üye Ofisi'nden alınan bilgiye göre, 2005 yılından itibaren başlayan ve ada genelinde eş zamanlı yapılan kazılarda, Kuzey’de her yıl Kıbrıslı Rum kayıplara ulaşılırken Güney’de son 7 yıl içinde Kıbrıslı Türk hiçbir kayıp araştırması ve kazısından sonuç alınamamıştı.

Kazı ekibinin çalışmalarının tamamlanması sonrası yapılacak analizlerle kayıpların kimliklerinin tespit edilmesi ve Kıbrıslı Türk olmalarının teyit edilmesi durumunda 7 yıl sonra ilk kez Güney Kıbrıs'ta Kıbrıslı Türk kayıplara ulaşılmış olacak ve Kayıp Şahıslar Komitesi tarafından ailelerine defin için teslim edilecek.

