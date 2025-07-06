Ucuz atlatıldı

Girne-Değirmenlik anayolunda tehlikeli sürüş yapan sürücü kazaya neden oldu, şans eseri can kaybı yaşanmadı. Kaza, 45 yaşındaki Murat Bozkurt’un tehlikeli mahalde, yasak olmasına rağmen önündeki kamyonu geçmeye çalışması sonucu meydana geldi. Bozkurt yönetimindeki araçla önce kamyona, ardından başka bir sürücünün kullandığı araca çarptı. Kazada bir sürücü hafif yaralanırken, polisin soruşturma başlattığı belirtildi.

Polisten elde edilen bilgiye göre; kaza 5 Temmuz 2025 tarihinde saat 08.55 sıralarında Girne-Değirmenlik anayolunun 10-11. kilometreleri arasında meydana geldi.

Yönetimindeki TZE 042 plakalı Mercedes marka salon araçla Değirmenlik istikametine doğru seyreden Murat Bozkurt (E-45), trafik güvenliğini tehdit edecek şekilde geçişin yasak olduğu tehlikeli bölgede, önünde aynı yönde seyreden Muhammad Tabraiz (E-42) yönetimindeki YL 441 plakalı Volvo marka kamyonu geçmeye çalıştı.

Bozkurt’un kullandığı araç, kamyonun sağ arka kısmına sol ön kısmı ile çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan TZE 042 plakalı araç, karşı yönden gelen Caner Sakallılar (E-75) yönetimindeki ER 398 plakalı Nissan Pickup aracın önünü kapattı ve iki araç kafa kafaya çarpıştı.

Kaza sonucunda Nissan marka aracın sürücüsü Caner Sakallılar, kontrol amacıyla Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’ne kaldırıldı. Acil serviste yapılan ilk müdahalenin ardından taburcu edildi.

Maddi hasar oluştu

Öte yandan Girne ve Lapta’da da trafik kazası meydana geldi.

Girne’nin Karakum bölgesinde Uğur Mumcu Bulvarı üzerinde dün saat 11.00 sıralarında bir otomobil ve motosikletin çarpışması sonucu kaza meydana geldi.

Olay yerine ambulans ve polis ekipleri müdahalede bulundu. Kaza sonucu ciddi bir yaralanma olmadı. Lapta Oteller bölgesinde ise salon araçla kamyonetin çarpışması sonucu kaza meydana geldi. Kazada yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar oluştu.