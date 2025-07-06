Bölge halkı tepkili

Teknecik Elektrik Santrali’nin bacaları dün yine kara dumanlar kustu. Çatalköy bölgesini kaplayan dumanlar bölge halkını rahatsız etti. Santralde oluşan teknik bir sorundan dolayı dumanların yükseldiği belirtilirken, birçok kişi sosyal medya hesaplarından yetkilere çağrı yaparak, yıllardır devam eden sorunun çözülmesini talep etti.

Girne’ye bağlı Çatalköy bölgesindeki, Teknecik Elektrik Santrali'nin bacalarından dün akşam saat 18.00 sıralarında kara dumanlar çıkmaya başladı. Kısa sürede bölgeyi kaplayan kara dumanlar vatandaşı tedirgin etti.

Bölge halkı “Bizim sağlığımız bu kadar ucuz mu? Bur sorun yıllardır devam ediyor. Bunun hesabını kim verecek” diye isyan etti. Birçok kişi sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımla yetkililere çağrı yaptı. Vatandaşlar, hasta olmak istemediklerini ancak sürekli santralden yayılan dumanlardan dolayı endişeli olduklarını belirtti.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu dün akşama doğru etrafa yayılan yoğun dumanla ilgili açıklama yapmazken, El-Sen Başkanı Ahmet Tuğcu, Teknecik Elektrik Santrali'nde, yakıtın yandığı odada yaşanan teknik arıza nedeniyle santralden siyah dumanlar yükseldiğini söyledi. Tuğcu, teknik ekibin arızaya müdahale ettiğini, sorunun en kısa sürede giderileceğini dile getirdi.



Güncelleme Tarihi: 06 Temmuz 2025, 04:50