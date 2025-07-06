Teknecik Elektrik Santrali’nin bacaları dün yine kara dumanlar kustu. Çatalköy bölgesini kaplayan dumanlar bölge halkını rahatsız etti. Santralde oluşan teknik bir sorundan dolayı dumanların yükseldiği belirtilirken, birçok kişi sosyal medya hesaplarından yetkilere çağrı yaparak, yıllardır devam eden sorunun çözülmesini talep etti.
Girne’ye bağlı Çatalköy bölgesindeki, Teknecik Elektrik Santrali'nin bacalarından dün akşam saat 18.00 sıralarında kara dumanlar çıkmaya başladı. Kısa sürede bölgeyi kaplayan kara dumanlar vatandaşı tedirgin etti.
Bölge halkı “Bizim sağlığımız bu kadar ucuz mu? Bur sorun yıllardır devam ediyor. Bunun hesabını kim verecek” diye isyan etti. Birçok kişi sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımla yetkililere çağrı yaptı. Vatandaşlar, hasta olmak istemediklerini ancak sürekli santralden yayılan dumanlardan dolayı endişeli olduklarını belirtti.
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu dün akşama doğru etrafa yayılan yoğun dumanla ilgili açıklama yapmazken, El-Sen Başkanı Ahmet Tuğcu, Teknecik Elektrik Santrali'nde, yakıtın yandığı odada yaşanan teknik arıza nedeniyle santralden siyah dumanlar yükseldiğini söyledi. Tuğcu, teknik ekibin arızaya müdahale ettiğini, sorunun en kısa sürede giderileceğini dile getirdi.
Bölge halkı tepkili
Teknecik Elektrik Santrali’nin bacalarından çıkan kara dumanlar Çatalköy’ü sardı
Teknecik Elektrik Santrali’nin bacaları dün yine kara dumanlar kustu. Çatalköy bölgesini kaplayan dumanlar bölge halkını rahatsız etti. Santralde oluşan teknik bir sorundan dolayı dumanların yükseldiği belirtilirken, birçok kişi sosyal medya hesaplarından yetkilere çağrı yaparak, yıllardır devam eden sorunun çözülmesini talep etti.
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YORUMLAR
Ertürk - 6 saat Önce
Memleketin en böyyük ve en ciddi handicap ı UBP denen illet...Yalnız ve yalnız çalmayı bilirler başka da hiçbir boktan anladıkları yok...Kapasite sıfır...Haa bir de şunu bilirler ; Atlılar,Sandallar,Muratağa,Anavatan Yavruvatan...Hassiktirin bre pislikler ordan,Allah gara belanızı versin...Öküz berova maliye bakanıymış,Juju Ünal başbakanmış,Dursuncuk içişleri bakanıymış..Komediye bakın yaw..Boşbakanın maaşı 391577.- , sözde bakancıkların maaşı da 378414.- zehir zıkkımınız olsun...
Cyprıot - 10 saat Önce
Rum malının üstüne santıral saray Meclis ve ficaları getirirsen ey Tatar daha çok dumanlanır kıbrıs
Hasan Nuri - 1 saat Önce
Bu Kara Zehir bir İngilterede olda Anında Teknecik Mühürlenip Kapatılır Tüm yetkililer Yargı önüne çıkarılır Kanser Hastaları be Aileleri Devleti Dava Edip Milyrlarca lira Tazminat alır KKTC Enerji Bakanı Tutuklanır !
O kadar atıp tutacaklarına yıllardır takılmayan filtreleri taksınlar. Yeşil çevre için ABden fon alsınlar. Ama kafası çalışan bi tane siyasi ya da bürokrat yok ki böyle bir proje ya da girişimde bulunsun!!!