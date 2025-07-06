İbret olsun

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa'da yok içine gelişigüzel park ederek, ambulans ve diğer araçların geçişini engelleyen 4 sürücüye toplam 37 bin TL para cezası kesildi.

Polisin açıklamasına göre, Gazimağusa'da Polatpaşa Bulvarı üzerinde düğün konvoyu sırasında, dört araç sürücüsünün diğer araçların geçişini engelleyecek şekilde yol içerisine gelişigüzel park ederek, ambulansın geçişini engelledi.

Görüntülerinin sosyal medyada yer alması üzerine Gazimağusa Polis Müdürlüğü trafik ekipleri söz konusu 4 sürücüyü saptadı. 3 araç sürücüsünün her birine 8 bin 693 TL para ve 10'ar puan cezası veren polis, diğerleri gibi yol içerisinde gelişigüzel park etmesinin yanı sıra tehlikeli sürüş yaptığı saptanan diğer sürücüye ise 10 bin 867 TL para ve 25 puan cezası yazdı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor

