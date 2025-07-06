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İbret olsun

Ambulansın önünü kesen 4 sürücüye toplam 37 bin TL para cezası kesildi

İbret olsun
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Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa'da yok içine gelişigüzel park ederek, ambulans ve diğer araçların geçişini engelleyen 4 sürücüye toplam 37 bin TL para cezası kesildi.  
Polisin açıklamasına göre, Gazimağusa'da Polatpaşa Bulvarı üzerinde düğün konvoyu sırasında, dört araç sürücüsünün diğer araçların geçişini engelleyecek şekilde yol içerisine gelişigüzel park ederek, ambulansın geçişini engelledi.
Görüntülerinin sosyal medyada yer alması üzerine Gazimağusa Polis Müdürlüğü trafik ekipleri söz konusu 4 sürücüyü saptadı. 3 araç sürücüsünün her birine 8 bin 693 TL para ve 10'ar puan cezası veren polis, diğerleri gibi yol içerisinde gelişigüzel park etmesinin yanı sıra tehlikeli sürüş yaptığı saptanan diğer sürücüye ise 10 bin 867 TL para ve 25 puan cezası yazdı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor 
 

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YORUMLAR
Akif / Londra
Akif / Londra - 6 saat Önce

Bunlar her girdikleri yeri her gittikleri yeri boka bularlar pislikler..Dünyada istenmeyen unsur bunlar..Kim bunları ne yapsın yaw! Bir de üstüne üstlük Avrupa birliği istiyorlar hayvanlar..Hayvan bunlar gerçekten..

Kaan
Kaan - 6 saat Önce

Arap kırması gaco bu lanetler..AKP hırsızlarının uzantıları..Altılarına bir araba alınca kendilerini bulutların üstünde sanırlar pis fellahlar...

Mert Andac
Mert Andac - 6 saat Önce

Fellahlar, magandalar

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