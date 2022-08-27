İlişkilerini güçlendirdi

Kuzey Kıbrıs Genç İş Adamları Derneği (GİAD), Bursa Genç Sanayici İş İnsanları ve Yöneticileri Derneği (GESİAD) ve Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) ile görüştü. GİAD’dan yapılan açıklamaya göre, GİAD, Bursa ve İstanbul’da çeşitli örgütlere ziyaretlerde bulunarak iş ilişkilerini güçlendirdi. GİAD Başkanı Muhit İnce ve beraberindeki heyet ilk olarak GESİAD yönetimi ile görüştü. Toplantıda konuşan İnce, “Bursa ile yakın iş birliği ve ticari çalışmalar yapmak, ticaretimizi artırmak istiyoruz. Bunun ilk adımını atmak üzere Bursa’ya geldik. Biz ekonomik faaliyetlerimizle Kıbrıs’ta varlığımızı devam ettirmek istiyoruz” dedi. GESİAD Başkanı Murat Kaya ise konuşmasında, Kuzey Kıbrıs GİAD’ın ağırlamaktan çok mutlu olduğunu ve Kıbrıs’ın her daim Bursa için önemli bir yere sahip olduğunu belirtti. Toplantı sonrasında BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay tarafından ağırlanan heyet, bölgedeki sanayi kuruluşlarını da inceleme fırsatını yakaladı. Burkay, Kuzey Kıbrıs ekonomisinin daha da gelişmesi için şirketlerin ikinci kuşak yöneticilerine büyük görev düştüğünü, BTSO olarak GİAD üyelerine her konuda yardıma hazır olduklarını kaydetti. Heyet Bursa temaslarının ikinci günde, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ı makamında ziyaret etti. Kuzey Kıbrıs’ın turizm imkanları hakkında Aktaş’a bilgi veren İnce, Bursa ile yakın ilişki kurmak istediklerini dile getirdi ve Aktaş’ı Kuzey Kıbrıs’a davet etti. İnce Bursa ziyaretinin ardından beraberindeki heyet ile birlikte İstanbul’a giderek, ASKON’u ziyaret etti. Ziyarette iki ülke arasındaki iş ilişkilerini devam ettirmek üzere yapılan etkinliklerin devamının temennisinde bulunuldu.

