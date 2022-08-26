Taksici Halil serbest kaldı

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından, Beyarmudu Sınır Kapısı’nda düzenlenen “Dolunay Operasyonu” sonucu, 10 kilo uyuşturucu madde ile yakalanan Cumhur Güryeler, dün teminat maksatlı çıkarıldığı mahkeme tarafından Merkezi Cezaevi’ne gönderildi. Aynı operasyonda tutuklanan taksici Halil Güneyyeli, suçsuz olduğu ortaya çıkmasının ardından dün serbest bırakıldı.

Polis olayı anımsattı

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Cüneyt Arkın, 9 Ağustos 2022 tarihinde, Cumhur Güryeler’in yurt dışında olduğuna ve KKTC’ye yüklü miktarda uyuşturucu madde getireceğine dair bilgi aldıklarını anımsattı. Beyarmudu Sınır Kapısı’nda, 14 Ağustos 2022 tarihinde, saat 03.30 sıralarında, KKTC’ye taksici Halil Güneyyeli’nin kullanımındaki araç ile geçen Cumhur Güryeler’in tespit edildiğini belirten polis, zanlıya ait bavul içerisinde, 10 ayrı vakumlanmış poşet içerisinde, 10 kilo “hintkeneviri” türü uyuşturucu madde ile 2 ayrı poşette 50 gram “kokain” türü uyuşturucu madde bulunduğunu anımsattı.

Ağır itham altında

Soruşturmanın tamamlandığını bildiren polis, uyuşturucu madde miktarının külliyatlı olduğunu, zanlının, uzun süreli hapis cezası almasının kuvvetle muhtemel olduğunu belirterek, Merkezi Cezaevi’ne gönderilmesini talep etti.

Kıdemli Yargıç Çiğdem Güzeler, zanlının, 3 ayı geçmemek şartı ile davaları görüşülünceye kadar Merkezi Cezaevi’ne gönderilmesine emir verdi.