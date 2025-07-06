Paranın tümü bulundu

Lefkoşa'da bir iş yeri önündeki masa üzerine bırakılan cüzdandan 550 Sterlin çalan Diyaeldein Mahdi Suliman Mahmoud, olaydan 9 gün sonra tespit edilerek tutuklandı. Çalınan para zanlının üzerinde bulundu. Hakkında hırsızlık suçundan soruşturma başlatılan zanlı dün ek süre talebiyle mahkemeye çıkarıldı.

Soruşturmayı yapan polis, ,Diyaeldein Mahdi Suliman Mahmoud’un 26 Haziran 2025 tarihinde saat 23.45 raddelerinde Lefkoşa'da Şehit Mustafa Sokak üzerinde faaliyet gösteren bir iş yeri önündeki masa üzerine F.A. tarafından bırakılan cüzdandan 550 Sterlin parayı çaldığını söyledi. Polis, şikayetin aynı gün yapıldığını ve soruşturma başlatıldığını belirtti. Polis, incelenen kamera görüntülerinde zanlının tespit edildiğini söyledi. Polis, hakkında tutuklama emri çıkarılan zanlının önceki gün Lefkoşa’da tespit edilerek tutuklandığını kaydetti. Polis, çalınan paranın zanlının tasarrufunda bulunduğunu ve emare alındığını söyledi. Polis zanlının yapmış olduğu beyanlar olduğunu, soruşturmanın yeni başladığını belirterek, 2 gün ek süre talep etti.

Mahkeme talebi onayladı.

