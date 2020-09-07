Herkes rahatladı

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Vadili’de 394 kişiye yapılan PCR testinin tamamı negatif çıktı

Herkes rahatladı
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Vadili Belediye Başkanı Mehmet Adahan, 394 kişiye yapılan Coronavirüs testlerinin negatif çıktığını duyurdu. 

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Adahan “Beldemiz ve bölgelimizden katılan 394 katılımcı ve sağlık çalışanlarımıza, teşekkür eder, test sonuçlarımızın negatif çıkmış olduğunu bilgilerinize arz ederiz” açıklamasında bulundu.
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Adahan, temaslı şüpheli vakaların sağlık çalışanları ve bakanlığının müşahedeleri altına olup, tedavi amaçlı kontrol altına alınacağını da kaydetti.
“Lütfen, sosyal mesafenizi koruyunuz, maskesiz dış alanlarda dolaşmayınız, hijyen tedbirlerini alınız, el ve yüz temasınızı ve bedeninizin temizliğine gerekli itinayı gösteriniz ki bu kötü günleri dayanışmayla atlatalım” diyen Adahan, Vadili’de tespit edilen Covid vakalarına da saygı ve sevgiyle yaklaşılmasını istedi.

Beyarmudu bekliyor

   Bu arada Akdoğan’da okul sekreterinin test sonucu pozitif çıkınca, Beyarmudu Belediyesi Halk Tiyatrosu ekibinde görevli 18 kişinin karantina süresi bugün doluyor.
   Diyalog’a konuşan Belediye Başkanı İlker Edip, karantinada tutulanlara PCR testlerinin yapıldığını ve sonuçların bugün belli olacağını söyledi. 

Diyalog Gazetesi

Diyalog Gazetesi

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