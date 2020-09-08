Yüzde 70 oy aldı

Belediye Emekçileri Sendikası (BES) 35. Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi.

Verilen bilgiye göre, seçimli genel kurulda oyların yüzde 70’ine yakınını alan mevcut başkan Mustafa Yalınkaya, yeni dönem için yeniden başkanlığa seçildi.

Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda gerçekleştirilen genel kurul COVID-19 pandemisi nedeni ile üst seviyede sağlık tedbirleri alınarak yapıldı. Üyeler salona ısı ölçümü ve dezenfekte işlemlerinin ardından maskeli şekilde alındı.



Mevcut Başkan ve başkan adayı Mustafa Yalınkaya ile başkan adayı Cezar Sorun arasındaki seçimde, Yalınkaya 536, Sorun 266 oy aldı.Başkan Yalınkaya, pandemi nedeni ile ülkede başta sağlık ve ekonomi olmak üzere tüm alanlarda ciddi bir belirsizlik olduğunu, bu nedenle şu aşamada net ve kesin vaatler vermenin doğru olmayacağını buna rağmen gereken her türlü çalışmayı ve her türlü mücadeleyi sürdüreceklerinden hiç kimsenin şüphesi olmamasını istedi.“Ülkede ciddi bir kriz olduğunu, bu krizin de hükümetin beceriksizliğinden kaynaklandığını” savunan Yalınkaya, iş bilmezliğin toplum sağlığını risk altına ittiğini, bu durumun da artık kabul edilmez olduğunu söyledi.