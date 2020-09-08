‘Kıbrıs Rumlardan  ibaret bir ada değil’

Cumhurbaşkanı ve bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Mustafa Akıncı’nın geçtiğimiz cuma günü Euronews'e verdiği röportaj dün yayınlandı.

Akıncı, Doğu Akdeniz'deki güncel olaylardan, Kıbrıs'ta Kuzey-Güney görüşme sürecine kadar birçok konuda değerlendirmelerde bulundu.

Akıncı, Doğu Akdeniz’de tüm tarafların ve paydaşların bir araya gelerek, akılcı bir şekilde ortak izleyecekleri bir siyasetin herkesin yararına olacağını savunduğunu dile getirdi.

Akıncı, “Bu zenginliğin -ki ne kadar olduğu konusunda tabii ki daha kuşkular devam ediyor. Birtakım ön bulgularla şu an birtakım rakamlar söyleniyor ama günün sonunda daha binlerce metrenin altında bulunan bir kaynaktan bahsediyoruz- yeryüzüne ulaştırılıp, tüm tarafların yararına kullanılması akıl işidir” dedi.

Türkiye’nin sahilleri uzun önemli ülkelerden bir tanesi olduğunu ifade eden Akıncı, Kıbrıs’ın da Kıbrıs Türk tarafı dışlanarak, sadece Rumlardan ibaret bir ada olmadığını söyledi.



Akıncı, Doğu Akdeniz’deki enerji denkleminde Türkiye ve KKTC’nin yer almasının kaçınılmaz olduğunu vurguladı. “Bizleri bu denklemin içerisinde görmek istemeyenler, farklı ülkelerle birtakım uzlaşıya giderek, Türkiye ve Kıbrıslı Türkleri dışlama siyasetine yöneldiler” diyen Akıncı, bunların başında Kıbrıs Rum tarafının Yunanistan ile bir araya gelerek Mısır ve İsrail ile kurduğu ilişkinin geldiğini kaydetti.Bu ilişkilerde en göze çarpan unsurun, Türkiye ile bu iki ülke arasında zayıflayan ilişkiler olduğuna dikkat çeken Akıncı, “Halbuki bu şekilde ilişkiler kurarak, çok da ekonomik akla uygun olmayan projelerin peşinden gidileceğine, KKTC ve Türkiye de birer aktör olarak düşünülseydi, herkesin yararına olacak, çok daha ekonomik formüller üretilebilirdi” şeklinde konuştu.

“El ele verirsek bu ada cennet olur”

Bunun yerine East-Med (Doğu Akdeniz Doğal Gaz Boru Hattı) Projesi’nden bahsedildiğini ifade eden Akıncı şöyle konuştu: “Doğal gazı Avrupa’ya taşımak için İsrail’den Güney Kıbrıs’a, onun üzerinden Girit’e, ana kara Yunanistan’dan İtalya’ya uzanacak bir borudan bahsediyoruz. Ege’nin çok daha derin sularından geçecek, çok daha uzun, maliyetli ve uzun süreli bir projeden bahsediyoruz. Bunun yerine eğer boru seçeneği gündeme gelecekse, Akdeniz sularından Türkiye üzerinden Avrupa’ya intikali çok daha mantıklı olabilirdi. Ancak bunun yerine karşılıklı zıtlaşmalar ve gerginlikler görüyoruz.”

Türkiye bile tanımanın gereklerini yapmadı

“Bizi tanıdığını dünyaya ilan eden Türkiye Cumhuriyeti bile tanımanın gereklerini tam olarak yerine getiremediği gibi, Güney Kıbrıs’ı tanımamanın gereklerini de tam olarak yerine getiremedi bunca yıldır” diyen Akıncı, gerçekleri söylemekten çekinmediğini ve bu konularda çok net olduğunu vurgulayarak, “Gerçekçi olmamız lazım” şeklinde konuştu. Akıncı sözlerine şöyle devam etti: “Türkiye’nin futbol takımları bizimle dostluk maçı yapmaya bile gelemiyor bu adaya. Siz tanıdığınız bir ülkeye dostluk maçı için bir takım göndermez misiniz? Bu mümkün mü? Ama tanımadıkları Güney Kıbrıs’a resmi takımlarını gönderip maç yapmak durumunda kalıyorlar. Ben bunu Türkiye’yi gücendirmek, yaralamak için söylemiyorum. Türkiye’yi eleştirmek için de söylemiyorum. Türkiye neden böyle yapıyor peki, çünkü konjonktür ve uluslararası koşullar bunu gerektiriyor. Eğer eşleşmiş bir takım gitmezse karşılaşmaya, UEFA ve FIFA’dan ceza alacak. Geçmişte benzeri bir yanlışı Rumlar yaptı, takımlarından biri Beşiktaş’la eşleşti. İstanbul’a gitmem dedi ve ceza aldı. O nedenle biz bu konuları konuşurken, neyin mümkün veya mümkün olmadığını bilerek konuşmamız lazım.” “8 arkadaşım yanı başımda şehit düştü”

“Ben dünyada ve Kıbrıs’ta barışı savunan bir insanım” ifadesini kullanan Akıncı, barışın diplomasi ve uzlaşı ile sağlanabileceğine inandığını kaydetti. Akıncı şunları aktardı: “Barışı çok istememin sebebi, savaşı yaşayanlardan biri olmamdır. Ben Kıbrıs’ta Barış Harekatı yaşandığında 27 yaşındaydım, 8 arkadaşım yanı başımda şehit düştü. Savaşın ateşinin ne demek olduğunu bizzat içinde bulunarak yaşayanlardan biriyim. Bana vatan haini, Rumcu, Türkiye düşmanı yakıştırmasında bulunanların birçoğu; Kıbrıs’ın ne olduğunu, savaşın ne olduğunu, Mustafa Akıncı’nın kim olduğunu bilmeden bu yakıştırmaları yapıyorlar. Bunlar Türkiye ile KKTC’nin ilişkilerine yardımcı olan hususlar değildir, çok yanlış yapıyorlar.”