Deniz kaplumbağaları sağlıklarına kavuşturuluyor

Merit International Otelleri bünyesinde tedavi ve bakıma muhtaç deniz kaplumbağalarının sağlıklarına kavuşmaları için faaliyet gösteren Meritta Deniz Kaplumbağaları Rehabilitasyon Merkezi, iyileştirdiği 20. deniz kaplumbağasını mavi özgürlüğe kavuşturdu.

Geçtiğimiz ay Lapta bölgesinde Ertunç Birinci isimli balıkçının bulup durumunun iyi olmadığını fark ettiği yeşil deniz kaplumbağası, balıkçının ihbarı üzerine merkeze ulaştırıldı. Meritta çalışanları tarafından yapılan ilk muayenesinin ardından kaplumbağanın boğulduğu tespit edildi ve vakit kaybetmeden tedavi altına alındı. Ertunç Birinci’nin “Demir” ismini verdiği yeşil deniz kaplumbağası yaklaşık bir aylık tedavi süreci sonrasında tamamen iyileşerek, geçtiğimiz Cumartesi günü Merit Royal Otel kumsalından yuvasına geri döndü. Demir’in özgürlüğe uğurlandığı keyifli etkinliğe otel misafirleri, çocuklar başta olmak üzere pek çok hayvan sever ve basın mensubu katıldı. Demir’i denize Merkez’in müdavim ziyaretçilerinden olan ve evlat edindikleri kaplumbağaların tedavilerine de katkı sağlayan Leyla Kardaş ve oğlu Çınar bıraktı.

Sargın: Balıkçılara eğitim veriyoruz



Merit Otelleri Sosyal Sorumluluk Projeleri Müdürü Silem Sargın Kara, etkinlikte yaptığı açıklamada son günlerde deniz kaplumbağalarında boğulma vakalarına sık rastladıklarını dile getirerek duyarlı balıkçılar sayesinde yaralı deniz kaplumbağalarına hızla ulaşıp tedavi etme şansı bulduklarını belirtti.

Tibuk: Pandemi sürecinde çalıştık

Projenin mimarı olan Net Holding Murahhas Üyesi ve Genel Koordinatörü Hande Tibuk “Yaşanabilir bir doğa için yürüttüğümüz çalışmalarımızdan biri olan projemiz her geçen gün daha geniş kitlelere ulaşarak ilerliyor. Tedavi merkezimizi bilen insanların ve kurumların sayısı arttıkça aldığımız yaralı deniz kaplumbağası ihbar sayıları da artıyor. Bu sayede daha fazlasına yardım eli uzatma şansımız oluyor” diyerek pandemi sürecinde de yoğun olarak çalıştıklarını ve bu zor süreçte iki deniz kaplumbağasını daha iyileştirip tekrardan doğal ortamlarına kavuşturduklarını ifade etti.

