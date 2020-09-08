Katı tedbirler yolda

Bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Kudret Özersay, Emekliler Derneği, Şehit Aileleri Derneği ve KKTC Polis Emeklileri Derneği’ni ziyaret etti.

Verilen bilgiye göre; ziyaretlerinde Cumhurbaşkanlığı vizyonunu ortaya koyan Özersay, dünyanın zor bir zamandan geçtiğini, hükümetleri, yetkilileri ciddi anlamda zorlayan, sürekli kararlar almak ve değişen şartlar içinde bu kararları gözden geçirmek zorunda bırakan olağandışı şartlar içinde olunduğuna işaret etti.

Özersay, “Hiçbirimiz bunlarla karşılaşmayı istemezdik ama dünyada binlerce insanın en gelişmiş, en zengin olduğunu düşündüğümüz ülkelerde hayatını kaybediyor olması göz ardı edilebilecek şeyler değil. Ülkemizde bu durumlar yaşanmadı, yaşanmaması için de katı tedbirler almaya başladık. Şartlara göre gözden geçirmek önemli. Toplum sağlığı seçimden çok daha önemlidir” dedi.

‘Evet’, yargının yükünü hafifletecektir



“En az seçim kadar önemli olan bir başka husus daha vardır; o da anayasa değişikliğidir” diyen Özersay, seçim günü önümüze bir de referandum geleceğini söyledi:“Anayasa değişikliğini oylarken de benim bağımsız Cumhurbaşkanı adayı olarak görüşüm ‘anayasa değişikliğine evet’ şeklindedir. Belki yargının bütün sorunlarını çözecek değildir fakat en azından yargıç sayısında meydana gelecek artış nedeniyle, anayasadaki yargıç sayısı kısıtlandırmasının ortadan kaldırılması ve 16’ya kadar çıkarılma imkanı vereceği için bu değişikliği desteklememiz gerektiğine inanıyorum. En azından Yüksek Mahkeme önünde bekleyen dosyaların daha hızlı sonuçlandırılması açısından yargıç sayısının artırılmasına imkan sağlayacak anayasa değişikliğini sadece Mecliste oy vererek değil, temas ettiğimiz vatandaşa da anayasa değişikliğine evet çağrısı yaparak desteklemeliyiz diye düşünüyorum.”Özersay, uzun yıllar Cumhurbaşkanı seçerken 52 yıldır devam eden müzakerelerde ülkeyi kimin temsil edeceği sorusuna yanıt arandığını, seçim yaparken de müzakere sürecini kimin yöneteceğinden hareket edildiğini belirtti.