Başbakan Ersin Tatar’ın kaleme aldığı "Asla Vazgeçmedim" ismi kitabın İngilizce versiyonu, “I Never Gave Up" Girne'de düzenlenen bir etkinlikle KKTC’de yaşayan İngilizlere tanıtıldı.

Verilen bilgiye göre; Başbakan Ersin Tatar gecede yaptığı konuşmada burada yaşamayı tercih eden İngiliz vatandaşlarla bir arada olmaktan onur duyduğunu söyledi.

Kitabın hayatından kesitlerle temelde Kıbrıs sorununu anlattığını belirten Tatar, "Kitabımda da anlatmaya çalıştım. Hayatımız bir mücadele içinde geçti" dedi.

Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesine İngiliz vatandaşların da tanıklık ettiğini söyleyen Tatar, “Kıbrıs'ta gerçekler üzerine bir çözüm olması gerektiğini her zaman söyledik. Bunu kitabımda da yazdım. Geçmişten çıkarılacak derslerle ancak yeni bir anlaşma söz konusu olabilir” diye konuştu.

KKTC'nin modern bir ülkenin sahip olduğu birçok unsura sahip olduğunu vurgulayan Tatar, Kıbrıs Türk halkının Türkiye'nin güvencesi altında geleceğe yol almaya devam edeceğini ifade etti.“60 yaşımda hissetmiyorum…”



Tatar, şunları da ekledi:“Kıbrıs Türk halkı gelecekte daha fazlasını hak ediyor. Uluslararası kamuoyuna sesimizi daha çok duyurmak istiyoruz. Ambargoları hak etmiyoruz. Özgürce yaşamayı hak ediyoruz. Sesimizin duyulmasına, burada yaşamayı tercih eden, bizi yakından tanıyan siz dostlarımızın katkıları bizler için çok önemli ve değerlidir. 60 yaşıma bastım ama kendimi 60 yaşımda hissetmiyordum. Enerjim yerinde. Pandemi üzerinden eleştiri yapıyorlar. Pandemi olsa da asla pas etmeyeceğim.”Tatar, pandemi sürecinde adlıkları kararları takdir eden çok sayıda İngiliz vatandaşı olduğunu, bu insanların kendi ülkeleri yerine KKTC'de kalmayı tercih ettiklerini söyleyerek "Sizlerle birlikte olmak benim için çok anlamı. Kitabımla ilgili görüşlerinizi merakla bekliyorum" dedi.Kitabın tercümesine katkı koyan gazeteci Stephen Day, gecede yaptığı konuşmada, Ersin Tatar'ın ülkedeki İngiliz vatandaşlarıyla uzun yıllardır güzel bir dostluğu olduğunu söyledi.Gecenin sonunda Başbakan Ersin Tatar, kitabını imzaladı.