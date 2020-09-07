Gençler Birliği sahaya indi

K-Pet Birinci Lig’de mücadele eden Gençler Birliği yeni sezon adına sahaya indi.

Kırmızı siyahlı ekip resmi sezon açılışını gerçekleştirdi. Futbol A takımı, U-20 ve U-15 takımları, 2020-2021 futbol sezonu hazırlıkları kapsamındaki çalışmalarına resmen başlarken açılış töreni öncesinde merhum başkan, yöneticiler ve sporcuların kabrini ziyaret ederek Atatürk heykeli önünde açılışa start verdi.



Yeni sezon açılışına Başkan Rıfat Berkel, yönetim kurulu üyeleri de katılırken takımın yeni teknik adamı Salih İnce ve teknik ekibi ilk çalışmayı yaptırdı.Açılışa yeni transferler Halil Türen, Cenker Yazar, Yıldıray Fenercioğlu, Emre Aktaş, Aziz Topel ve Salih Kaplan da katıldı. Ayrıca geçen yıl takımda forma giymeyen kaleci Ali Aydemir, Berk Kaya ve genç oyuncular da yeniden takımla çalışmalara başladı.