Hesaplara yatırıldı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu, belirlenen yeni asgari ücret artışına ek olarak, Başbakan Ünal Üstel’in talimatıyla hükümet tarafından asgari ücretli çalışanlara yönelik açıklanan ilave desteklerin ilk ödemesinin dün itibarıyla hak sahiplerinin hesaplarına yatırıldığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, hükümetin önceliğinin yerel iş gücünü korumak, asgari ücretliyi enflasyon karşısında desteklemek ve sosyal devlet anlayışını güçlendirmek olduğunu belirten Bakan Hasipoğlu, bu yöndeki politikaların kararlılıkla sürdürüleceğini ifade etti.

Yüzde 22.90’lık katkı sağlandı

Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun yüzde 18.39 artış oranı üzerinden asgari ücreti brüt 60 bin 618 TL, net 52 bin 738 TL olarak belirlediğini anımsatan Hasipoğlu, Bakanlık olarak bu artışa ek katkı koyduk-larını ve toplam katkının yüzde 22.90 seviyesine ulaştığını söyledi.

Hasipoğlu, sigorta primleri asgari ücret üzerinden yatırılan KKTC vatandaşı çalışanlara Şubat ve Mart aylarında iki taksit halinde toplam 12 bin TL destek sağlanacağını kaydetti.

Yaklaşık 2 bin 500 kişinin, kasım ve aralık aylarına ait sigorta yatırımlarının eksik olması nedeniyle ödemelerinin henüz yapılamadığını belirten Hasipoğlu, bu kişiler için itiraz hakkı bulunduğunun altını çizerek, gerekli incelemelerin ardından ödemelerin daha sonra da gerçekleştirilebileceğini kaydetti.

Hasipoğlu, itirazların elden İhtiyat Sandığı Bölge Amirlikleri’ne yapılabileceğini, çevrim içi başvuruların ise İhtiyat Sandığı Web Portalı üzerinden kabul edildiğini belirtti.

Ara ödemeler yapılacak

İtirazlar için son başvuru tarihinin 28 Şubat olduğunu hatırlatan Hasipoğlu, başvurular için belirlenen sürenin gecikme yaşanmaması adına belli bir tarihe kadar esas alındığını ifade etti. Hasipoğlu, bu ay içerisinde yapılacak yeni başvurular doğrultusunda gerçekleştirilecek değerlendirmeler sonucunda ara ödemelerin yapılacağını açıkladı.

Bazı başvuruların ise belirlenen kıstaslara uymadığına işaret eden Hasipoğlu, destek ödemelerinin şeffaf, denetlenebilir ve hakkaniyetli bir şekilde yürütüldüğüne vurgu yaptı.

