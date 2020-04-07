Hücrede izole edildi

Suna ERDEN

Cezaevinden firar ettikten 2 yıl sonra güneyde yakalanarak polise teslim edilen zanlı Süleyman Yılkar, polis hücresinde karantinaya alındı. BM askerleri tarafından 3 Nisan’da KKTC polisine teslim edilen ve mahkemeye çıkarılarak hakkında 3 gün tutukluluk emri alınan zanlının 14 gün karantinada kalacağı,bu süre içerisinde soruşturmanın devam edeceği belirtildi.

Zanlı karantinada olduğu için mahkemeye çıkarılmazken, hakkında ek süre talep edildi.

Zanlının gıyabında gerçekleşen duruşmada soruşturmayı yapan polis, talebini aktardı.

Polis, Süleyman Yılkar’ın 7 Şubat 2018 tarihinde saat 19.15 sıralarında Lefkoşa'da Merkezi Cezaevinin dış avlusunu çevreleyen yaklaşık 2 metrelik tellerden atlayıp kaçtığını söyledi.

8 gün daha hücrede

Polis, zanlının 2 Nisan tarihinde güneyde tespit edildiğini ve BM askerleri tarafından Beyarmudu bölgesinden Kuzey Kıbrıs’a teslim edildiğini ifade etti.

Yurt dışından getirilen zanlının 14 gün süre ile karantinaya alındığını kaydeden polis, soruşturmanın devam ettiğini belirterek, hücredeki tutukluluk süresinin 8 gün daha uzatılmasını talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.