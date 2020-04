Birlik çağrısında bulundu

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, içinde bulunulan süreçte birlik çağrısı yaparak, “Küçük hesaplarla değil, büyük özveriyle bir olalım" dedi.

Çavuşoğlu, maske yapımının yanı sıra kolonya üretimine de başlayacaklarını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Çavuşoğlu katıldığı televizyon programında süreç içerisinde ihtiyaçları görebilmek, ortaya çıkarmak için bir karne ortaya çıkarıldığı zaman yetersiz oldukları bazı noktalar gördüklerini belirtti ve şu anda tüm dünya ile birlikte resmen bir korku filmi izlediklerine dikkat çekti.

Her bakanlığın üstüne düşenleri yapmak zorunda olduğunu belirten Çavuşoğlu, “Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı olarak bizde kendi iş kolumuzda yapmamız gerekenleri gerçekleştirirken, bu sürecin uzayacağını gördük. İlk olarak pandemi dönemi için 0392 227 7123 - 0392 600 1824 numaraları Acil İletişim Hattı ile 0539 104 7777 numaralı WhatsApp ihbar hattını devreye soktuk. Ardından uzaktan eğitimin altyapısını incelerken gördük ki bugüne kadar gerekli adımlar atılmadı. Bizim uzaktan eğitimi ülkemizde gerçekleştirebilecek yeterliliğimiz vardır" diye konuştu.

400 öğretmen katkı koydu…

"Uzaktan eğitim devam ederken teknik altyapımızın yeterli olmasına rağmen sistemsel yapının oluşturulamadığı bir ortamda gönüllü ordumuzun olduğunu gördük” diyen Çavuşoğlu ülkesini seven, her türlü fedakarlığı yapacak bir çok öğretmenin, müdürün, çalışanın olduğunu kaydederek, şu an ilan edilen seferberlikte 400 öğretmenin Kesintisiz Eğitim Merkezi’ne katkı koyduğunu söyledi.

“Yüzlerce öğretmenimiz devreye girdi ve bu sürece katkı koyuyorlar. Ne gerekirse yapmaya hazır olduğunu söyleyen çok fazla öğretmenimiz var. Kendileri devletlerine ve çocuklarımıza sahip çıktılar. Hepsini selamlıyorum.” ifadelerini kullanan Çavuşoğlu açıklamasının devamında “Mesleki Teknik Öğretim de online eğitime şu anda 142 ders yükledik. Bunun işçiliği, hazırlığı, koordinasyonu dev bir çalışmadır. Bu eğitime katkı koyan insanları tarih yazacaktır. Lafta değil icraatta ellerini taşın altına koydular. Yeni nesil eğitim online olmalı diye konuşulurken biz bunu icraata döküyoruz" dedi.

Kayıpları azaltmak için…

Öğrencilerin istedikleri dersi, istedikleri öğretmenin derslerine girip takip edebildiğini anımsatan Çavuşoğlu, Yeni nesil eğitim sistemine hazırlıksız yakalanmalarına rağmen bu kadar çabuk hazırlık yapıp adapte olan tek ülke olabilecekleri söyledi, öğrencilerin ders kayıplarını azaltmak için büyük bir sürece girdiklerini belirtti.

“Kolonya üretimine de başlayacağız”

Çavuşoğlu, dünyada çok ciddi bir maske krizi var olduğunu da hatırlatarak, şöyle dedi:

“Dünya Sağlık Örgütü dışarı çıkan herkesin maske takması gerektiğini söylüyor. Yüzde 90 oranında maske kullanılması aynı oranda hastalıktan korunmasını sağlar. Biz bu maske olayına ülkemiz için nasıl katkı koyabiliriz diye düşündük. Meslek lisesi öğretmenlerimiz hemen taşın altına ellerini koydular ve Meslek liselerinin atölyelerinde maske yapmaya başladılar. Asıl önemli olan birçok vatandaşımız bu durum üzerine gerekli katkıyı koymak için bize başvurdular. Evinde makinesi olan, atölyesi olan, terziler katkı koymak için bize başvurdular. Biz birbirimize sarıldık ve birbirimize kenetlenerek bu süreci geçeceğiz. Yakında kolonya üretimine de başlayacağız. Bu halk bize diyor ki “Biz buradayız Göreve hazırız.”

Yükseköğrenim bilim kurulu kuruldu

Öte yandan Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, KKTC Yükseköğretimini bilimsel veriler ve stratejik hedefler doğrultusunda yeniden ileriye taşımak maksadıyla bakanlık bünyesinde Yükseköğrenim Bilim Kurulu’nun kurulduğunu belirtti, kurulun ilk toplantısını dijital ortamda bugün gerçekleştireceğini söyledi.

Çavuşoğlu açıklamasında şunları aktardı, “Değişen ve gelişen şartlar neticesinde Yükseköğrenim alanı ile ilgili olarak ülkemizin geleceği de göz önünde bulundurularak bilimsel veriler ve stratejik hedefler doğrultusunda çalışmaları yürütmek amacıyla Bakanlığımız bünyesinde oluşturulan ve MEKB’dan Dr. Ziya Öztürkler, Uzm. Senem Y. İnce, Uzm. Ali Yenen, Uzm. Targuç Özen; YÖDAK’tan Prof Dr. Akile Büke (Başkan), Prof. Dr. Hasret Balcıoğlu (Üye) ve akademisyenlerimizden Prof. Dr. Sadık Ülker, Prof. Dr. Aykut Hocanın, Prof. Dr. Mustafa Sağsan, Prof. Dr. Serdar Kum Prof. Dr. Ali Muhtaroğlu, Doç. Dr. Feyza Bhatti, Doç. Dr. Tarık Atan ve Doç. Dr. Birikim Özgür’ün görev yaptığı komisyonumuzun “Yükseköğrenim Bilim Kurulu” olarak çalışmalarına devam etmesi kararı alınmıştır. Kurul çalışmaları doğrultusunda ilk toplantısını da Çarşamba günü gerçekleştirecektir.

Kurulumuz içinden geçtiğimiz bu zor ve önemli günlerde çalışmalarına devam edip ‘Yükseköğrenim Strateji Belgesi’ temelinde yükseköğretim eylem planını da hazırlamanın yanı sıra içinde bulunduğumuz süreçte ve gelecekte yükseköğrenim alanı ile ilgili kararların üretilmesi, uygulanması, ileriki dönemlerde alanın karşılaşabileceği sorunlar ve çözüm önerileri için dijital ortamda mevcut veriler üzerinden değerlendirmeler yaparak tavsiye nitelikli kararlar üretme amacıyla da çalışmalar yürütecektir.

Bu bağlamda çalışmalarını yürütme istekliliği göstererek bu kurulda yer alan YÖDAK Başkan ve Üyesi ile kurulda yer alan akademisyenlerimize teşekkür ederim.”