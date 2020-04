Jennifer Lopez'in düğünü de corona kurbanı oldu

Alex Rodriguez'le evlilik hazırlığında olan Jennifer Lopez, düğünü corona virüs salgını nedeniyle ertelemek zorunda kaldıklarını söyledi.

Talk show sunucusu Ellen DeGeneres'in corona virüs salgını nedeniyle evden hazırladığı programına internet aracılığıyla katılan ünlü şarkıcı Jennifer Lopez, salgının düğün tarihini etkilediğini söyledi.

Lopez, "Salgın bizi biraz etkiledi. Neler olacağını göreceğiz. Biz de tıpkı dünyanın her yerinde olduğu gibi her şeyi durdurduk. Beklemek zorundayız ve önümüzdeki birkaç ay nasıl sonuç çıkacağını görmeliyiz" diye konuştu.

DeGeneres, bu dönemde sosyal mesafeyi korumak için hemen hemen her şeyin internet üzerinden yapıldığına gönderme yaparak, Lopez'e, "Düğününü TikTok uygulamasından yayınlayabilirdin" diye esprili bir yanıt verdi.

İlk olarak 2005'te tanışan çift, 2017'de birlikte olmaya başladı. Rodriguez'in önceki evliliğinden iki çocuğu, Lopez'in de 11 yaşında ikizleri var.

Güncelleme Tarihi: 08 Nisan 2020, 11:01