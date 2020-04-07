Girne’ye bağlı Lapta'da Coronavirüs teşhisi konulan ilk vaka olan 38 yaşındaki Ahmet Gülerman 14 günün ardından dün taburcu edildi. Lefkoşa Devlet Hastanesi’nde Coronavirüs tedavisi gördükten sonra sağlığına kavuşan Ahmet Gülerman, sosyal medya hesabından yaşadıklarını anlattı, doktor ve hemşirelere teşekkür etti. ‘Hasta olmak ayıp değil’ mesajı da veren Gülerman, “Arkadaşlar lütfen evde kalın, huzurla kalın” ifadelerini kullandı.

Ahmet Gülerman paylaşımında şunları belirtti:

“Arkadaşlar ben de hasta olup doktora gidince Coronavirüsüne yakalanmış olduğumu öğrendim.

Hepimizin çocuğu, annesi, babası, hanımı, kardeşi, yeğeni kısacası sevdikleri var.

Kimse sevdiği birine veya tanımadıklarına isteyerek virüs bulaştırmak istemez. 10 Mart tarihinden

25 Mart’a kadar evimde kendimi izole ettim.

Fakat 16 Mart tarihinde bilmeden dışarı çıkıp, bir arkadaşımla beraber kısa bir süre de olsa yakın temasta bulunmuş oldum.25 Mart tarihinde de kendimi iyi hissetmediğim için doktora gittim ve acilen beni Lefkoşa Devlet Hastanesi'ne Coronavirüs bölümüne yatırdılar. Aynı gece Diyabet hastası olduğum için hemen tedavi sürecim başladı ve görevli doktorumuza yakın temasta bulunduğum kişileri söyledim.

Onlarda arkadaşlara ulaştılar ve test yapılmasını istediler. Onlarda yaptı. Maalesef bir arkadaşım benim gibi pozitif çıkmış. Ama sanal alem, klavye kahramanı arkadaşlarımız bir sürü değişik senaryolar yazdı. Ben bir kere daha hiçbir şeyin dıştan görüldüğü gibi olmadığını anladım.

Lefkoşa Devlet Hastanesi’ndeki doktorlarımıza kendilerini ve ailelerini riske atıp, 14 gün boyunca bıkmadan usanmadan bizimle ilgilendikleri için ayrıca teşekkür ediyorum.

Onların hepsi birer melek…

Beyaz melekler diyorum çünkü kimsenin ismini bilmiyorum ama inanın onlar hepsi birer melek. O izolasyon kıyafetleri içinde inanın bulunmak istemezsiniz. Ben evime geldim, hastalığım boyunca beni yalnız bırakmayan aileme arkadaşlarıma teşekkürü bir borç bilirim. Kimse bilerek hasta

olmaz ve birine bilerek bulaştırmaz. Kendinizi biraz olsun iyi hissetmiyorsanız lütfen kendinizi ve aileniz için beyaz meleklere güvenin. Onlar bizim için oradalar.

Beyaz meleklerimize benimle ilgilenen Yağmur Aldağ ve Şebnem doktoruma ve karantina

bölümünde ismini bilmediğim hemşirelerimize Dr. Ahmet Varış, 3.kat kulak burun boğazda görevli beyaz meleklerimize ayrıca Zafer Özlem Erdoğmuş doktoruma teşekkür ederim. Ayrıca klavye kahramanı arkadaşlarıma da teşekkürü bir borç bilirim. Arkadaşlar lütfen evde kalın, huzurla kalın.”

Güncelleme Tarihi: 07 Nisan 2020, 10:35