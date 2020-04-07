Salgın yatay seyirde

Kuzey Kıbrıs’ta yapılan testler sonucu dün bir yeni Coronavirüs vakası tespit edildi. Şimdiye kadar tespit edilen vaka sayısı 92’ye yükselirken, bunlardan, 47’sinin aktif hasta olduğu, 43 kişinin ise taburcu edildiği belirtildi. Salgının yatay seyirde devam ettiği belirtilirken, 2 hastanın yoğun bakımda olduğu kaydedildi.

Öte yandan yurtiçi ve yurt dışından çok sayıda iş insanın bağışları ve Türkiye Cumhuriyeti’nin katkılarıyla özel uçakla 50 bin adet cerrahi maske, 3 bin adet özellikli maske, virüsün tedavisinde kullanılan antiviral ilaçlar ülkeye ulaştırıldı.

Son durum aktarıldı

Sağlık Bakanı Ali Pilli, Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Emre Vudalı ve Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi Müdürü Cigdem Cağa basın toplantısı düzenleyip ülkemizdeki Coronavirüs salgınıyla ilgili gelişmeleri anlatıp son rakamları aktardı.

Pilli, dün 323 test yapıldığını, bir pozitif vaka daha tespit edildiğini, sayının 92’ye yükseldiğini kaydetti.

Şimdiye kadar toplam 3 bin 108 test yapıldığını, 43 kişinin taburcu edildiğini, 47 kişinin tedavisine devam edildiğini söyledi.

Bulaş yatay seyrediyor

Yoğun bakımda bulunan 2 kişinin durumunun stabil olduğunu kaydeden Pilli, servisteki hastaların ise iyi durumda olduğunu belirtti.

Yeni belirlenen pozitif vakanın Lapta bölgesinde olduğunu kaydeden Pilli, Başbakan önderliğinde hükümetin aldığı kararlarla halkında gösterdiği uyumla salgının yatay seyirde devam ettiğini söyledi.

Pilli önceki gün çıkan 3 pozitif vaka sonrasında 14 günlük karantina süresi dolan öğrencilerin bir gün daha izolesinin devam edeceği açıklamasını hatırlatarak, çalışmaların tamamlanması sonrasında gerekli bilgilendirmenin yapılacağını kaydetti.

Vudalı: Bir hasta solunum cihazına bağlı

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Doktor Emre Vudalı, yoğun bakımda bulunan iki hastadan birinin solunum cihazına bağlı olduğunu kaydederek, uygulanan tedavi yöntemlerini anlattı.

Çağa: Merkezi karantinada 1050, gözlem altında 74 kişi var

Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi Müdürü Çiğdem Çağa ise yurtdışından gelen ve devlet gözetimindeki merkezlerde 1050 kişi bulunduğunu, gözetim altında tutulan yakın temaslıların ise 75 kişi olduğunu söyledi.

Çağa, yurtdışından gelecek olanların yerleştirileceği yerlerin hijyen kontrollerinin yapıldığını, buralarda hizmet verecek kişilere nasıl davranılması gerektiği konusunda eğitim verileceğini anlattı.

Yeni tıbbi malzemeler getirildi

Öte yandan yurtiçi ve yurt dışından çok sayıda iş insanın bağışları ve Türkiye Cumhuriyeti’nin katkılarıyla özel uçakla 50 bin adet cerrahi maske, 3 bin adet özellikli maske, virüsün tedavisinde kullanılan antiviral ilaçlar ülkeye ulaştırıldı.

Corona tablosu

Dün yapılan test sayısı: 323

Dün pozitif vaka sayısı: 1 (Lapta bölgesinden)

Dün taburcu edilen vaka sayısı: 7

Yapılan toplam test sayısı: 3 bin 108

Toplam vaka sayısı: 92

Toplam taburcu edilen sayı: 43

Tedavisi devam eden: 47

Toplam kaybedilen vaka sayısı: 2

Yoğun bakımdaki hasta sayısı: 2