Her tarafını kırdı

Suna ERDEN

Girne’de restoran, bet ofis, market gibi birçok yerden hırsızlık yapan Mahmut Çal ve Ali Aslan güvenlik kamera görüntülerinin incelenmesi sonucu tespit edildi.

Zanlıları kameralardan bulan polis, yakalamak için Girne’de geniş çaplı soruşturma başlattı. Yapılan aramalar sonucu Girne’de yakalanan iki zanlının üzerinde çalıntı eşyalar çıktı.

Polis, zanlılarla birlikte kaldıkları evi de aramaya gitti. Bu esnada bir fırsatını bulan Ali Aslan firar etmeyi başardı ancak kısa bir süre sonra nerede olduğu tespit edildi.

Polis ekipleri, zanlı Aslan’ı gizlendiği apartmanda gözaltına almaya gitti. Polisi gören zanlı kaçmaya çalışırken, 4’üncü kattan atladı.

Ancak zanlı ikinci firar denemesinde hastanelik oldu. Kalçası ile bileği kırılan zanlı hastanede gözetim altına alınırken, Mahmut Çal dün mahkemeye çıkarıldı.

Her yere dadandılar

Soruşturmayı yapan polis, duruşmada iddiaları aktararak tutukluluk talep etti.

Polis, Mahmut Çal ve Ali Aslan’ın 2020 yılı Mart ve Nisan ayları içerinde Girne'de faaliyet gösteren Hititbet, Canlıbalık, Carop ve Lemos isimli işletmelerden hırsızlık yaptığını söyledi. Zanlının söz konusu işletmelerden tablet, cep telefonu, 8 şişe içki, 4 bin 970 TL, birçok eski Türk Lirası kâğıt para, çeşitli madeni döviz paralar ve eşyalar çaldıklarını açıkladı.

Polis zanlıların olay mahalli ve çevrelerindeki işletmelerin kamera görüntülerinden yapılan incelemeler sonucu tespit edildiklerini söyledi.

Polis memuru, Girne bölgesinde yapılan geniş çaplı araştırma sonucu zanlıların tespit yakalandığını kaydetti.

Zanlıların üzerinde yapılan aramada çaldıkları cep telefonları ve paraların bir kısmının bulunduğunu belirten polis, tümünün emare alındığını açıkladı.

Polis, zanlıların ifadelerinde suçlarını kabul ettiklerini söyledi.

Zanlıların kaldıkları yerlerde de arama yapıldığını kaydeden polis, nereden aldıkları henüz tespit edilemeyen birçok saat ve çeşitli eşyalar bulunduğunu da söyledi. Zanlıların kaldıkları yerde yapılan arama esnasında Ali Aslan’ın bir fırsatını bulup firar ettiğini açıklayan polis, 6 Nisan’da bir apartmanda kaldığına dair tespit yaptıklarını ifade etti.

Kaçmaya çalıştı, kalçasıyla bileğini kırdı

Polis, zanlıyı gözaltına almaya gittiklerini ancak ekipleri görünce kaçmaya çalıştığını, kaldığı apartmanın 4. katından atlayıp beton zemine düştüğünü söyledi. Polis, zanlının hastaneye kaldırıldığını, sol el bilek kısmında ve kalça kemiğinde kırıklar tespit edildiğini ve tedavisinin halan devam ettiğini aktardı.

Polis, zanlının bu sebepten ötürü mahkemeye getirilemediğini ifade etti.

Polis memuru, soruşturmanın devam ettiğini, alınması gerek birçok ifade ve aranan emareler bulunduğunu belirterek, Mahmut Çal’ın 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi kabul ederken, söz alan zanlı Çal pişman olduğunu söyledi.