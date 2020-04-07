İlk sırada İngilizler

Güney Kıbrıs’ta 2008-2018 yılları arasında 23 bin 87 kişiye “Kıbrıs Cumhuriyeti” vatandaşlığı verildiği açıklandı.

Haravgi gazetesi, Avrupa İstatistik Enstitüsü’nün verilerine dayanarak yayımladığı haberde, vatandaşlık alan yabancılar arasında ilk sıraya İngilizlerin yerleştiğini yazdı.

Buna göre; 4 bin 869 İngiliz, 3 bin 876 Yunanlı ve 3 bin 456 Rus vatandaşına ‘Kıbrıs Cumhuriyeti’ pasaportu verildi.

Haberde, 2013-18 döneminde ise 295 Çinli ve bin 104 Ukraynalıya da vatandaşlık verildiği vurgulandı.