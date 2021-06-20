İbrahim’in oyunu tutmadı

Suna ERDEN

Girne’de, trafik polisi tarafından durdurulan ve rapor edilen İbrahim Tampioru Micah Erice, cezadan kurtulmak için başkasına ait ehliyeti polise vererek, konu cezanın bahse konu şahsa yazılmasını sağladı. Durumu farkeden polis, 2 gün sonra zanlıyı Girne’de kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Kader Artan, Artan, zanlının 16 Haziran 2021 tarihinde saat 00.10’da, Girne’de, Bedrettin Demirel Caddesi üzerinde trafik ekiplerince yapılan trafik kontrolü esnasında, kendisini Ismail Oluwaseyi Opatokun olarak tanıtıp adı edilene ait KKTC sürüş ehliyetini görevli polislere ibraz ederek, başkasının kimliğine büründüğünü söyledi.

Polis, olayın anlaşılması üzerine zanlının 18 Haziran tarihinde Girne’de tespit edilerek gözaltına alındığını ve Girne Polis Müdürlüğü, trafik devriyeler odası içerisinde yapılan sorgusunda, kendisini, aranmakta olan başka bir Nijeryalı şahsın bilgisi ve izni dâhilinde söz konusu şahıs olarak tanıtıp adı edilene ait Nijerya pasaportunu görevli polislere ibraz etmek suretiyle başkasının kimliğine büründüğünü itiraf ettiğini belirtti.

3 gün tutuklu kalacak

Polis meselenin ciddi bir mesele olduğunu zanlının işlemiş olduğu bir suçun soruşturması esnasında bir başka suç daha işlediğini belirtti. Polis tahkikatın salimen yürütülmesi aranan şahsın bulunması maksadı ile zanlının ilk etapta 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Vedia Barkın zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.