Zorla kaçırıp, Bacağını da kestiler

Suna ERDEN

Girne’de Mehmet Nuri Akşimşek, Mecnun Pervane ve Mustafa Dikbaş isimli zanlıların, Şükri Kaçmaz’ı zorla kaçırarak ciddi şekilde darp ve yaraladığı iddia edildi. Olayın, ev konusunda yaşanan anlaşmazlıktan ötürü meydana geldiği ileri sürüldü.

17 Mayıs saat 05.00 sıralarında gerçekleşen olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine adı edilenler gözaltına alındı. zanlılar dün tutukluluk talebi ile mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Adnan Kardeşler, zanlı Mehmet Nuri Akşimşek’in 17 Haziran 2021 tarihinde, saat 05.00 raddelerinde Girne’de, ev arkadaşı olan Şükri Kaçmaz ile aralarında ev konusunda bulunan husumeti konuşmak maksadı ile aracına bindirdiğini söyledi. Polis, zanlı ile müştekinin, Girne’de Kaşkar bölgesine konuşmaya gittiği bir esnada, Girne’de sakin diğer zanlılar, Mustafa Dikbaş ve Mecnun Pervane’yi de bahse konu araca aldıklarını anlattı. Polis, zanlıların, aracın kapılarını kilitleyip adı edileni Karşıyaka Parkının doğusunda bulunan yarım inşaata kaçırdıktan sonra elleri ve ayakları ile vücudunun muhtelif yerlerine gelişi güzel vurup tasarruflarında bulundurmuş oldukları henüz tespit edilemeyen kesici bir cisim ile sağ bacak kısmına sürtmek sureti ile adı edilenin yaralayıp ciddi şekilde darp ettiklerini mahkemeye aktardı.

Olay polisin bilgisine iki gün sonra geldi

Polis olayın bilgilerine gelmesi üzerine tahkikat başlattıklarını ve zanlıları 19 Haziran tarihinde tespit ederek tutukladıklarını söyledi. Polis soruşturmanın devam ettiğini zanlıların yapmış oldukları sözlü beyanların araştırılacağını belirterek ilk etapta 2 gün poliste tutuklu kalmalarını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Vedia Barkın zanlıların soruşturma maksatlı 2 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.