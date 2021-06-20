Provokasyona izin verilmeyecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Antalya İl Teşkilatı Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu. Konuşmasında HDP İzmir il binasına yönelik saldırıyı kınayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İzmir'deki provokatif saldırıyı en şiddetli şekilde kınıyoruz. Benzerlerini de kınayacağız. Yakalanan failin önündeki ve arkasındaki tüm ilişkiler ortaya çıkarılarak en ağır cezayı alacağına inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

Türkiye, önüne çıkan her tuzağı bozarak yoluna devam ettikçe, maruz kaldığımız saldırıların mahiyeti değişiyor. Son 8 yıldır kesintisiz yaşadığımız saldırılarda hedef doğrudan Türkiye'ydi, Türk milletinin istiklali, istikbali, kazanımları ve kazanacaklarıydı

Gece yarısı bildirilerinden terör saldırılarına, suç örgütleri mensuplarından provokatif eylemlere her aracı kullandılar. 100'e yakın emekli amiralin hesapları soruluyor. Siz yanlış yollara saptıkça bu ülkenin yargısı size hesap soracaktır.

Ayrıca İzmir'deki provokatif saldırıyı da en şiddetli şekilde kınıyoruz. Benzerlerini de kınayacağız. Yakalanan failin önündeki ve arkasındaki tüm ilişkiler ortaya çıkarılarak en ağır cezayı alacağına inanıyoruz."