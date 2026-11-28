Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da, 14 yaşındaki kız çocuğuna, geçtiğimiz Ekim ayı içerisinde tecavüz etmekle suçlanan V.E. isimli zanlı, dün ek tutukluluk talebiyle yeniden mahkemeye çıkarıldı. Mahkemede, soruşturmanın sürdüğü ve alınmakta olan tanık ifadelerinin olduğu açıklandı.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Okan Keskin, zanlı V.E.’nin, 2026 yılı Ekim ayı içerisinde, 14 yaşındaki kız çocuğuna, evinin yatak odası içerisinde cinsel tecavüzde bulunduğunu açıkladı. Olayın polisin bilgisine, 25 Kasım’da, müşteki kızın annesi tarafından getirildiğini belirten polis, zanlının, aynı gün, müştekiyle beraber, aracı içerisinde tespit edildiğini açıkladı. Müştekiye ait uygunsuz görüntülerin, cep telefonuna da kaydedildiğini belirten polis, müştekinin odası içerisinde de, zanlıdan aldığı düşünülen 183 bin TL nakit paranın da bulunduğunu ve emare olarak el konduğunu açıkladı.

Zanlının, 26 Kasım’da mahkeme huzuruna çıkarıldığını ve soruşturma maksatlı, hakkında bir gün tutukluluk emri temin edildiğini anımsatan polis, soruşturmanın sürdüğünü, tanık ifadelerinin alınmaya devam ettiğini ve müşteki kızın verdiği ifadenin teyidinin sürdüğünü bildirdi ve mahkemeden ek süre talep etti. Mahkeme, zanlının, 7 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

