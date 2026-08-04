Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Kıbrıs ziyareti sonrası yaptığı açıklamada, yeni bir 5+1 toplantısının gerçekleştirilebilmesi için Lefkoşa'nın yerine getirmesi gereken "ev ödevlerinin" açık olduğunu söyledi.

Erhürman, Guterres'in adadan ayrılmadan önce yaptığı değerlendirmeye işaret ederek, "5+1 formatındaki toplantıya geçilmesi için yeterli hazırlık yapılması konusunda mutabakat sağlandı. Bu hazırlıklar güven yaratıcı önlemleri, metodolojiyi ve özlü konuları kapsıyor. Çünkü daha fazla sonuç vermeyen bir 5+1 toplantısı yapmak istemiyorum, çözüme giden yolu açacak başarılı bir toplantı istiyorum" sözlerinin herhangi bir yoruma ihtiyaç bırakmayacak kadar net olduğunu belirtti.

"5+1 isteniyorsa ortada Lefkoşa için açık ev ödevleri var" diyen Erhürman, Rum Yönetimi lideri Nikos Hristodulidis ile haftada bir görüşmeye hazır olduklarını hem Guterres'in huzurunda hem de toplantı sonrasında düzenledikleri basın toplantısında ifade ettiklerini hatırlattı.

Kuzeyde ve güneyde çözüm istediklerini söyleyip farklı gerekçeler öne süren çevreleri de eleştiren Erhürman, "Biz halkımızın çözüm iradesi çerçevesinde hazırız. Hazır olduğumuzu da açık biçimde söyledik. Adım adım yürüyoruz. Ev ödevleri herhangi bir tartışmaya mahal vermeyecek kadar açıktır. Gerisi laf-ı güzaf." ifadelerini kullandı.

