3 kişi tutuklu

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa'ya bağlı Paşaköy'de ağıllar bölgesinde gerçekleştirilen operasyonda yaklaşık 580 gram hintkeneviri türü uyuşturucu madde ele geçirilmesiyle ilgili tutuklanan E.T., E.Ş. ve H.T. mahkemeye çıkarıldı. Mahkeme; soruşturmanın selameti açısından zanlıların 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

Mahkemede olguları aktaran polis memuru Hüseyin Özdesoy, 2 Ağustos 2026 tarihinde Gazimağusa Polis Müdürlüğü'ne bağlı Cürümleri Önleme Şubesi ekiplerinin, Paşaköy'de ağıllar bölgesinde zanlı E.T.'nin tasarrufunda uyuşturucu madde bulunduğuna dair bilgi aldığını söyledi.

Polis, alınan bilgi üzerine bölgeye gidildiğini ve yapılan kontrolde bir depo içerisinde bulunan iki çöp poşeti içinde toplam yaklaşık 580 gram hintkeneviri türü uyuşturucu madde tespit edilerek emare olarak alındığını belirtti. Uyuşturucu maddenin bulunmasının ardından bölgede pusu görevi başlatıldığını ifade etti.

Polis memuru; pusu görevi devam ederken saat 10.30 sıralarında zanlı E.T. ile zanlı E.Ş.'nin bölgeye geldiğini ve depo içerisinde bulunan uyuşturucu maddeyi almaya teşebbüs ettikleri sırada polis ekiplerini fark ettiklerini anlattı. Zanlıların polisi görünce kaçmaya başladıklarını belirten polis, E.Ş.'nin olay yerinde yakalanarak tutuklandığını, E.T.'nin ise kaçarak olay yerinden uzaklaştığını söyledi.

Polis, soruşturmanın devamında bölgede bulunan ve E.T.'nin babası olduğu belirtilen H.T.'ye ait ağılda arama yapıldığını, aramada uyuşturucu madde kalıntısı bulunan çeşitli materyaller tespit edildiğini belirterek, H.T.'nin de meseleyle bağlantılı olarak tutuklandığını kaydetti.

Polis memuru; firari durumdaki E.T.'nin aynı gün saat 22.00 sıralarında kendi isteğiyle polis karakoluna giderek teslim olduğunu ve tutuklandığını ifade etti.

Soruşturmanın henüz yeni başladığını vurgulayan polis, ele geçirilen uyuşturucu maddenin analiz için Devlet Kimya Laboratuvarı'na gönderileceğini, emareler üzerinde incelemelerin yapılacağını, zanlılardan alınacak ifadelerin araştırılacağını, olayın bağlantılarının tespit edilmesi için araştırmaların sürdüğünü ve incelenmesi gereken kamera görüntüleri ile alınması gereken ifadeler bulunduğunu belirterek zanlıların tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme; soruşturmanın sağlıklı şekilde yürütülebilmesi amacıyla E.T., E.Ş. ve H.T.'nin 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmasına emir verdi.