Suna ERDEN

Türkiye’den 3 gün önce turist olarak gelen 31 yaşındaki adam, daha önce ilişki yaşadığı Kırgızistanlı 22 yaşındaki konsomatris kadını takip ettikten sonra Lefkoşa'nın en yoğun alışveriş noktalarından biri olan Metropol Süpermarket'te bıçaklayarak dehşet saçtı. Gündüz vakti yaşanan bıçaklı saldırı olayı ülke çapında şok etkisi yarattı. Kadını birçok kez bıçaklayan zanlı M.B.K. daha sonra kendi boğazını keserek intihara teşebbüs etti.

Alışveriş için markette bulunan vatandaşların büyük panik yaşadığı olayda ağır yaralanan zanlı ile Kırgızistanlı kadın ambulansla Lefkoşa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Çoklu organ yaralanması ve iç kanama geçiren kadının durumunun kritik olduğu, zanlının ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Defalarca bıçakladı

Polisten verilen bilgiye göre olay, 3 Ağustos 2026 tarihinde saat 11.45 sıralarında Taşkınköy'de faaliyet gösteren Metropol Süpermarket içerisinde meydana geldi. İddiaya göre; ülkede turist olarak bulunan M.B.K., daha önce ilişki yaşadığı Z.A.'yı takip ederek, markette kıstırdı. Genç kadına sözlü hakaretlerde bulunan zanlı ile Z.A. arasında tartışma yaşandı. Genç kadın koşarak marketten çıkmaya çalıştı ancak zanlı yanında bulundurduğu bıçağı alarak eski sevgilisine saldırdı. Genç kadını sırtından ve karın bölgesinden birçok kez bıçaklayan zanlı, saldırının ardından aynı bıçakla boğazını keserek intihara teşebbüs etti.

Genç kadın ölümle pençeleşiyor

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan zanlı ile genç kadın ambulanslarla Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan Z.A.'nın çoklu organ yaralanmaları bulunduğu, aldığı bıçak darbeleri nedeniyle iç kanama geçirdiği ve hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Boğazını keserek intihara teşebbüs eden M.B.K.'nin ise tedavisinin sürdüğü, yaralı olduğu ancak hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

Deliller toplandı, ifadeler alındı

Olayın ardından Metropol Süpermarket kısa süreliğine boşaltılırken, polis ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemleri aldı. Olay yeri inceleme ekipleri markette delil toplarken, saldırıya tanıklık eden çok sayıda kişinin ifadesine başvuruldu. Polis, olayla ilgili soruşturmanın "adam öldürmeye teşebbüs" ve "intihara teşebbüs" suçları kapsamında sürdüğünü, saldırının kesin nedeninin yapılacak soruşturma sonucunda netlik kazanacağını bildirdi.

İki bıçakla takip etti

Türkiye’den geldikten sonra genç kadını takibe alan zanlının yanında iki bucak bulundurduğu öğrenildi. Bir bıçak olay mahallinde, diğer bıçak ise çantasında bulundu.