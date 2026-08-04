Özür diledi

Lefkoşa'da aynı evde yaşayan iki kardeş arasında şarj aleti kullanımı nedeniyle çıkan tartışma kanlı bitti. Tartışma sırasında 18 yaşındaki abisini bıçaklayarak yaraladığı iddiasıyla tutuklanan 16 yaşındaki A.Y.’nin ülkede üç buçuk yıldır ikamet izinsiz bulunduğu tespit edildi.

Zanlı tutuklu yargılanmak üzere cezaevine gönderilirken, duruşmada “Böyle olmasını istemezdim, öfkeme yenildim” dedi.

Mahkemede olguları aktaran polis, olayın 2 Ağustos 2026 tarihinde saat 06.00 sıralarında Lefkoşa'nın Marmara bölgesinde meydana geldiğini söyledi. Polis, zanlının ikamet ettikleri evde abisi A.Y. ile şarj aleti kullanımı nedeniyle tartıştığını belirtti. Polis memuru; tartışmanın büyümesi üzerine zanlının 17 santimetre uzunluğundaki bıçakla abisinin bacağının iç kısmına vurduğunu ve 2 santimetrelik kesi oluştuğunu kaydetti.

Polis, yaralanan A.Y.'nin Lefkoşa Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi ve taburcu edildiğini ifade etti. Doktor raporunun temin edildiğini belirten polis, A.Y.’nin verdiği ifadede zanlıdan şikâyetçi olduğunu söyledi.

Zanlının aynı gün Lefkoşa'da tespit edilerek tutuklandığını aktaran polis, olayda kullanılan bıçağın bulunarak emare alındığını kaydetti.

Polis ayrıca yapılan muhaceret kontrolünde zanlının 26 Şubat 2023 tarihinden bu yana ülkede ikamet izinsiz bulunduğunun belirlendiğini açıkladı.

Soruşturmanın zanlının etki edebileceği kısmının tamamlandığını ifade eden polis, zanlı ile müştekinin aynı evde yaşamaya devam ettiğini belirterek, tutuklu yargılanmasını talep etti.

Mahkemede söz alan zanlı ise "Böyle olmasını istemezdim, öfkeme yenildim” dedi.

Mahkeme; zanlının 10 günü aşmayacak süreyle cezaevinde tutuklu kalmasına emir verdi.