İhraç edilecekler

Kuzey Kıbrıs’ta kaçak yaşam sürdükleri tespit edilen Somali uyruklu Marim Ahmed Warsame ve Elaf Abdelrahman Hanzal Eisa tutuklanarak dün sabah mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada zanlı Eisa’nın muhaceret işlemlerini yaptırdığı ancak sistem hatasından dolayı kayıtlarda görülmediği ileri sürüldü.

Mahkeme zanlılar hakkında soruşturma amaçlı 8 gün ek tutukluluk kararı verirken, duruşmada olgular aktarıldı.

Mahkemede olguları aktaran polis, 7 Şubat 2025 tarihinde bir soruşturma için Lefkoşa Adli şubede bulunan zanlıların yapılan muhaceret kontrolünde Warsame'nin 29 Kasım 2023 tarihinden itibaren 436 gün ve Eisa'nın 14 Mart 2023 tarihinden itibaren toplam 635 gün süreyle KKTC’de izinsiz olarak ikamet ettiklerinin tespit edildiğini söyledi.

Polis, zanlıların mahkemeye çıkarılarak, 3 gün ek süre alındığını, bu süre içerisinde ihraç işlemleri için İçişleri Bakanlığına yazı yazıldığını belirtti. Soruşturmanın devam ettiğini kaydeden polis, zanlıların 8 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Zanlı Eisa’nın avukatı müvekkilinin işlemlerini yaptırdığını ancak muhaceret sisteminde hata olduğunu öne sürdü. Mahkeme, zanlıların 8 gün daha tutuklu kalmasına emir verdi.

3 kaçak daha yakalandı

Bu arada polis ekipleri tarafından önceki gün ülke genelinde gerçekleştirilen denetim ve kontroller sonucunda, KKTC’de yasal statüsü olmadığı halde, izinsiz ikamet ettiği tespit edilen 3 kişi tutuklanarak, aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.

Polis Basın Bülteni'ne göre soruşturma devam ediyor.

